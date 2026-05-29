Fenerbahçe'den ayrılıp, 1. Lig'e gidiyor! Görüşmeler başladı

Süper Lig'e veda eden Fatih Karagümrük, yeni sezonun kadro planlaması için transfer çalışmalarına hız verdi. İstanbul temsilcisi, Galatasaray'dan genç kaleci Batuhan Şen'le anlaşma sağlamasının ardından rotasını eski futbolcusu Emre Mor'a çevirdi.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kadro dışı kalan ve haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan Emre Mor için Fatih Karagümrük yönetimi harekete geçti. Kırmızı-siyahlıların, deneyimli futbolcunun menajeriyle temasa geçerek resmi teklifini sunduğu öğrenildi.

KARAGÜMRÜK'TEN 1+1 YILLIK TEKLİF

Fatih Karagümrük formasıyla daha önce başarılı bir dönem geçiren Emre Mor, 2021-22 sezonunun ardından 2 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. İstanbul ekibi, 2023-24 sezonunun ikinci yarısında da milli oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

Kırmızı-siyahlıların, 28 yaşındaki kanat oyuncusuna 1+1 yıllık sözleşme önerdiği belirtildi.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

ÖNCELİĞİ SÜPER LİG

Tecrübeli futbolcunun kariyerine Süper Lig'de devam etmeyi öncelik olarak gördüğü ifade edildi. Emre Mor'un istediği seviyede bir teklif alamaması halinde ise yeniden Fatih Karagümrük forması giymeye sıcak baktığı aktarıldı.