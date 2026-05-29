Fenerbahçe'den ayrılıp, 1. Lig'e gidiyor! Görüşmeler başladı

Fatih Karagümrük, Süper Lig’e dönüş planları kapsamında eski yıldızı Emre Mor’u yeniden kadroya katmak istiyor. Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki oyuncuya 1+1 yıllık teklif sunuldu. Emre Mor’un önceliği Süper Lig’de kalmak.

Cevdet Berker İşleyen

Süper Lig'e veda eden Fatih Karagümrük, yeni sezonun kadro planlaması için transfer çalışmalarına hız verdi. İstanbul temsilcisi, Galatasaray'dan genç kaleci Batuhan Şen'le anlaşma sağlamasının ardından rotasını eski futbolcusu Emre Mor'a çevirdi.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kadro dışı kalan ve haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan Emre Mor için Fatih Karagümrük yönetimi harekete geçti. Kırmızı-siyahlıların, deneyimli futbolcunun menajeriyle temasa geçerek resmi teklifini sunduğu öğrenildi.

KARAGÜMRÜK'TEN 1+1 YILLIK TEKLİF

Fatih Karagümrük formasıyla daha önce başarılı bir dönem geçiren Emre Mor, 2021-22 sezonunun ardından 2 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. İstanbul ekibi, 2023-24 sezonunun ikinci yarısında da milli oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

Kırmızı-siyahlıların, 28 yaşındaki kanat oyuncusuna 1+1 yıllık sözleşme önerdiği belirtildi.

ÖNCELİĞİ SÜPER LİG

Tecrübeli futbolcunun kariyerine Süper Lig'de devam etmeyi öncelik olarak gördüğü ifade edildi. Emre Mor'un istediği seviyede bir teklif alamaması halinde ise yeniden Fatih Karagümrük forması giymeye sıcak baktığı aktarıldı.

