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  4. Dünya devleri Tivicup'ta e-spor futbol turnuvasında buluşacak

Dünya devleri Tivicup'ta e-spor futbol turnuvasında buluşacak

İSTANBUL HABERLERİ  | 13.05.2020 19:42 | Son Güncelleme

Galatasaray, Barcelona, Juventus ve Schalke04 gibi dünya devlerinin PES 2020'de karşılaşacağı "Tivibucup", sürpriz yorumcu ve konuklarla 16-17 Mayıs'ta Tivibuspor ekranlarından yayınlanacak

İSTANBUL (AA) - Tivibucup, düzenleyeceği e-spor futbol turnuvasında Galatasaray, Barcelona, Juventus ve Schalke04 kulüplerinin e-spor takımları seyirciyle buluşturacak.

Türk Telekom'un açıklamasına göre, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen futbol karşılaşmalarının heyecanı, 16-17 Mayıs'ta dev kulüplerin bir araya geleceği e-spor müsabakalarıyla sürecek. Galatasaray, Barcelona, Juventus ve Schalke04 gibi dünya devlerinin PES 2020'de karşılaşacağı "Tivibucup", sürpriz yorumcu ve konuklarla Tivibuspor ekranlarından yayınlanacak.

Türk Telekom Stadyumu'nda oynayacak Galatasaray e-spor milli takım oyuncusu Mücahit Sevimli'nin mücadele edeceği müsabakalar, Tivibuspor üzerinden sürpriz yorumcuların anlatımı ile izleyicilerle buluşacak.

Her takım kendi arasında birer grup maçı yapacak ve birinci dördüncü ile, ikinci üçüncü ile çift maç usulü yarı final maçları oynayacak. Yarı final galipleri ise finalde karşılaşacak. Grup maçlarının 16 Mayıs'ta gerçekleşeceği turnuvada, 17 Mayıs'ta oynanacak yarı final ve final maçlarının ardından Tivibucup sona erecek.

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