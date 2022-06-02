Dünya Doktorları Derneğinden Suriye için acil sağlık yardımı çağrısı

İSTANBUL (AA) - Dünya Doktorları Derneği, 12 milyon kişinin sağlığa erişimde sıkıntılar yaşadığı Suriye'de ihtiyaçların karşılanabilmesi için Avrupa Birliği (AB) ile Birleşmiş Milletlere (BM), acil eylem planı hazırlamaları çağrısında bulundu.

Dünya Doktorları Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Suriye'de savaşın başlamasının üzerinden 11 yıl geçmesine rağmen ülkedeki insani durum vahametini koruyor. Barışın hala sağlanamadığı ülkede şu anda 14,6 milyon insan, temel haklarından yoksun yaşam mücadelesi veriyor. Yaklaşık 7 milyon insan savaş nedeniyle yerinden edildi, 2011 yılından bu yana 6,7 milyon Suriyeli de ülkesini terk etmek zorunda kaldı.

İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan bir konferansa katılan Dünya Doktorları Derneği yetkilileri, Suriye'de durumun daha da kötüleştiğini belirterek, yerinden edilmiş insanların sağlık ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için AB ve BM yetkililerine acil eylem planı hazırlanması çağrısı yaptı.

Derneğin hazırladığı bildiride ise Suriye'de 12 milyon insanın sağlığa erişimde sıkıntılar yaşadığı, 8 milyon insanın akut sağlık ihtiyacı içinde bulunduğu, bunların yüzde 44'ünü çocuk veya genç ergenlerin oluşturduğu ifade edildi. Ülkedeki ölümlerin yüzde 45'inin bulaşıcı olmayan hastalıklar nedeniyle yaşandığına işaret edilen bildiride, çatışmalar nedeniyle yaşanan ciddi kaynak eksikliklerinin ülke genelinde sağlık sistemini nüfusun ihtiyaçlarına cevap veremez hale getirdiği belirtildi.

- Her 3 kişiden biri güvenli gıdaya ulaşamıyor

Bildiride, Suriye'de her 3 kişiden birinin gıdaya erişimde ciddi sıkıntılar yaşadığı, 3,8 milyon çocuğun kronik ve akut yetersiz beslenmeye bağlı hastalıklarla mücadele ettiği vurgulandı.

Kuzeybatı Suriye'de gıdaya erişenlerin oranının, ülkenin tamamında gıdaya erişenlerin oranına göre daha düşük seviyede bulunduğu kaydedilen bildiride, AB üyeleri, Cenevre Sözleşmelerinin ortak 1. maddesinde belirtildiği gibi "uluslararası insancıl hukuka saygı gösterme ve bu hukuka saygı gösterilmesini sağlama" yükümlülüklerini yerine getirmeye davet edildi.

Bildiride, BM sistemi ve ilgili diğer otoriteler, hesap verebilirliği sağlamak için sağlık personeli ve tesislerine yönelik tüm saldırıların tam olarak soruşturulması ve kovuşturulması için taraflara baskı yapmaya çağrıldı.

