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Dünya, Fatih Terim'i konuşuyor! Ayrılığı okuyucularına böyle duyurdular

11.01.2022 07:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da 4. Fatih Terim döneminin sona ermesi Avrupa basınında da geniş yer buldu. Deneyimli hocayla yolların ayrılmasını sayfalarına taşıyan İspanya'nın önde gelen gazeteleri Marca ve AS, kaybedilen Giresunspor maçının Terim'in sonunu getirdiğini yazdı.

Dünya, Fatih Terim'i konuşuyor! Ayrılığı okuyucularına böyle duyurdular

Dün kritik Burak Elmas-Fatih Terim zirvesinden ayrılık kararı çıktı. Sarı-kırmızılıların deneyimli hocayla yolları ayırması gündeme bomba gibi düşerken Avrup basını da bu gelişmeyi ilk sayfalardan okuyucularına duyurdu.

"YERİNE GELECEK İSİM HENÜZ BELLİ OLMADI"

İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Marca, Fatih Terim'in ayrılığını "4. kez Galatasaray'da görev yapan Terim, takımın kötü gidişatını düzeltemedi. Terim'in yerine gelecek isim henüz belli olmadı." ifadeleriyle okuyucularına duyurdu.

"GİRESUNSPOR MAÇI SONU OLDU"

Ülkenin köklü gazetelerinden AS ise Burak Elmas ile Fatih Terim'in arasındaki iplerin koptuğunu, "Giresunspor'a karşı alınan son yenilgi, Fatih Terim ile yönetim arasındaki köprünün yıkılmasına neden oldu." ifadeleriyle sayfasına taşıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
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