Dünya, Fatih Terim'i konuşuyor! Ayrılığı okuyucularına böyle duyurdular

Dün kritik Burak Elmas-Fatih Terim zirvesinden ayrılık kararı çıktı. Sarı-kırmızılıların deneyimli hocayla yolları ayırması gündeme bomba gibi düşerken Avrup basını da bu gelişmeyi ilk sayfalardan okuyucularına duyurdu.

"YERİNE GELECEK İSİM HENÜZ BELLİ OLMADI"

İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Marca, Fatih Terim'in ayrılığını "4. kez Galatasaray'da görev yapan Terim, takımın kötü gidişatını düzeltemedi. Terim'in yerine gelecek isim henüz belli olmadı." ifadeleriyle okuyucularına duyurdu.

"GİRESUNSPOR MAÇI SONU OLDU"

Ülkenin köklü gazetelerinden AS ise Burak Elmas ile Fatih Terim'in arasındaki iplerin koptuğunu, "Giresunspor'a karşı alınan son yenilgi, Fatih Terim ile yönetim arasındaki köprünün yıkılmasına neden oldu." ifadeleriyle sayfasına taşıdı.



