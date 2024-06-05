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Dünya Fenerbahçe'yi konuşacak! Sıradaki bomba Robert Lewandowski... İlk temas kuruldu bile

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
05.06.2024 08:44
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Jose Mourinho hamlesiyle dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe, oyuncu transferine yönelirken listesine çok konuşulacak bir ismi aldı. Sarı-Lacivertliler'de gündeme gelen isim Lewandowski olurken kurmaylar ilk temasa geçti. İşte detaylar...

Dünya Fenerbahçe'yi konuşacak! Sıradaki bomba Robert Lewandowski... İlk temas kuruldu bile
Robert Lewandowski

Robert Lewandowski

POL Polonya
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Barcelona
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Süper Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından yeni sezon hazırlıklarına hızlı bir şekilde başlayan Fenerbahçe, ilk olarak takımın başına Jose Mourinho'yu getirerek ilk hamlesini yapmıştı.

Teknik direktör hamlesinin ardından oyuncu transferine yönelen Sarı-Lacivertli kurmaylar, en az Mourinho kadar taraftarı heyecanlandıracak bir ismi listesine aldı.

Bu isim İspanyol devi Barcelona'dan ayrılmayı planlayan Polonyalı golcü Robert Lewandowski...

İLK TEMAS KURULDU

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Bu yolda ilk adımın atılarak Barcelona ilk temasın kurulduğu iddia edildi. Sarı-Lacivertliler’in, bu transferde hızlı hareket edip, olumsuz bir yanıt gelmesi halinde hemen farklı bir adaya yönelmek istediği belirtildi.

LEWA YALANLANMADI: 'BİLMİYORUM'

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Lewandowski, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe iddialarının sorulması üzerine, “Benimle iletişime geçilmedi. Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum” açıklamasını yaptı. Lewa’nın Barcelona’da kalacağına yönelik bir cümle kurmaması dikkat çekti. Öte yandan Sarı-Lacivertliler, gündeme gelen yüksek kalibreli isimleri; Benzema, Lukaku ve Dybala’yı hemen yalanlamasına rağmen Polonyalı süper golcüyle ilgili haberler sonrası sessiz kaldı.

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