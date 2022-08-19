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  4. Dünya Fotoğrafçılık Günü’nde binlerce çeşit fotoğraf makinesi Hepsiburada’da

Dünya Fotoğrafçılık Günü’nde binlerce çeşit fotoğraf makinesi Hepsiburada’da

19.08.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hepsiburada 19 Ağustos Dünya Fotoğrafçılık Günü’ne özel avantajlı fiyatlı ürünlerini bir arada sunuyor

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, 19 Ağustos Dünya Fotoğrafçılık Günü’ne özel avantajlı fiyatlı ürünlerini yeni anılar kaydetmek üzere bir araya getirdi.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, hassas ve kaliteli fotoğraf çekimleri ve video kayıtlar gerçekleştirmek için dizayn edilen Canon EOS 600D 18-55 IS II dijital fotoğraf makinesi, pratik ve konforlu kullanımıyla beğeni kazanıyor.

Üstün teknolojisi ve zengin teknik özellikleriyle dikkati çeken dijital fotoğraf makinesi, kullanıcılara önemli olayları ve özel anları ölümsüzleştirip kayıt altına alma fırsatı veriyor. Hafıza kartı desteğiyle kayıt altında tutulmak istenen dosyalar için geniş depolama alanları bulunuyor. Dijital fotoğraf makinesinde SD, SDXC ve SDHC hafıza kartları kullanılabiliyor.

Yeni GP2 işlemcisi sayesinde 5.3K 60 kare video, 23MP foto raflar, gelişmiş düşük ışık performansını mümkün kılarken, HyperSmooth 4,0 tüm modlarla uyumlu hale getirildi. Bulut bağlantısı sayesinde HERO 10 kamerası şarj edilmeye başlandığında, görüntüler otomatik olarak buluta yüklenebiliyor. Daha yumuşak kare hızı ve net ayrıntılara sahip yüksek kaliteli LCD ekran ise VLog ve selfie çekimlerini kolaylaştırıyor.

DJI Mini 3 Pro, 4K/60fps, 1080p/120 fps video ve 4:3 48mp fotoğraf çekebilen gimbala sahip. DJI Mini 3 Pro'nun gerçek dikey gimbalı ile sosyal medya hesaplarınıza uygun içerikleri üretilebiliyor. Serisinin ilk 3 yönlü engel algılama özelliğine sahip. Bu sayede karmaşık ortamlarda güvenli uçuş sağlanabiliyor.

Xiaomi’nin üçü bir arada olarak ürettiği yeni selfie çubuğu, hem monopod hem de tripod olarak kullanılabiliyor. Gövde üzerindeki bluetooth kontrolcüsü tripod durumunda harici kumanda olarak kullanılmak üzere yerinden çıkabiliyor.

Wi-Fİ desteği olan Insta 360 aksiyon kamerası 5.7K kalitede video formatı sunuyor. Bullet Time, otomatik ufuk seviyelendirme, akıllı hız rampası ve tamamen yeni bir aksesuarla her zamankinden daha kolay ve daha iyi bir kullanım sunuyor. Cep tipi su geçirmez 360 ° kamera. Insta360 ONE X2, 10 metreye (33ft) kadar su geçirmez özelliği ile ön plana çıkıyor.

Instax mini 11, manuel ayarlamaya gerek olmadan çevredeki ışığı otomatik olarak algılayıp, deklanşör hızını ışığa göre ayarlayabiliyor. Otomatik ışık ayarı ve yüksek performanslı flaş ışığı sayesinde, ışığın sadece yakın mesafeyi değil arka planı da aydınlatmasını sağlıyor. Bu iki yeni özellik sayesinde arka planı daha canlı ve daha detaylı fotoğraflar çekilebiliyor.

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hepsiburada

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