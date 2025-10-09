Dünya futbol tarihine geçecek transfer duyuruldu! Neymar'ı rekor bedelle transfer eden PSG bu sefer de Lamine Yamal için devrede...

İspanyol futbol devi Barcelona’nın yıldız oyuncusu Lamine Yamal için ortaya flaş bir iddia atıldı. Daha önce Neymar’ın rekor transferi ile adından söz ettiren Fransız devi PSG, Yamal içinde yeni rekora koşuyor.

PSG’DEN REKOR!

İspanyol basınından Defensa Central’ın haberine göre PSG, Barcelona’nın 18 yaşındaki genç yıldızı Lamine Yamal’ı kadrosuna katmak istiyor ve bu transfer için 230 milyon Euro’yu gözden çıkarmış durumda.

NEYMAR’DA REKOR KIRMIŞLARDI

Daha önce Dünya futbol tarihinin rekor transferi Neymar için 222 milyon euro’yu veren PSG’nin, Yamal transferi ile kendi rekorunu egale edeceği iddia edildi.

HARİKA PERFORMANS

2024/25 sezonunda tüm kulvarlarda toplam 55 maça çıkan Lamine Yamal, bu maçlarda 18 gol ve 21 asist üretmeyi başardı. Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo’nun ardından aranan süper star rolü için gençliği ve yeteneğiyle dikkat çeken Yamal’ın bu role hazırlandığı belirtildi.