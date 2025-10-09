SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya La Liga

Dünya futbol tarihine geçecek transfer duyuruldu! Neymar'ı rekor bedelle transfer eden PSG bu sefer de Lamine Yamal için devrede...

Dünya futbolunun genç yıldızlarından Lamine Yamal için ortalığı ayağa kaldıracak bir iddia geldi. Daha önce Neymar’ın 222 milyon euro’ya Barcelona’dan PSG’ye transfer olup kırdığı rekoru egale etmek için büyük bir meblağa gözden çıkarıldı.

Dünya futbol tarihine geçecek transfer duyuruldu! Neymar'ı rekor bedelle transfer eden PSG bu sefer de Lamine Yamal için devrede...
Burak Kavuncu
Lamine Yamal

Lamine Yamal

İSP İspanya
Yaş: 18 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Barcelona
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

İspanyol futbol devi Barcelona’nın yıldız oyuncusu Lamine Yamal için ortaya flaş bir iddia atıldı. Daha önce Neymar’ın rekor transferi ile adından söz ettiren Fransız devi PSG, Yamal içinde yeni rekora koşuyor.

PSG’DEN REKOR!

Dünya futbol tarihine geçecek transfer duyuruldu! Neymar ı rekor bedelle transfer eden PSG bu sefer de Lamine Yamal için devrede... 1

İspanyol basınından Defensa Central’ın haberine göre PSG, Barcelona’nın 18 yaşındaki genç yıldızı Lamine Yamal’ı kadrosuna katmak istiyor ve bu transfer için 230 milyon Euro’yu gözden çıkarmış durumda.

NEYMAR’DA REKOR KIRMIŞLARDI

Dünya futbol tarihine geçecek transfer duyuruldu! Neymar ı rekor bedelle transfer eden PSG bu sefer de Lamine Yamal için devrede... 2

Daha önce Dünya futbol tarihinin rekor transferi Neymar için 222 milyon euro’yu veren PSG’nin, Yamal transferi ile kendi rekorunu egale edeceği iddia edildi.

HARİKA PERFORMANS

Dünya futbol tarihine geçecek transfer duyuruldu! Neymar ı rekor bedelle transfer eden PSG bu sefer de Lamine Yamal için devrede... 3

2024/25 sezonunda tüm kulvarlarda toplam 55 maça çıkan Lamine Yamal, bu maçlarda 18 gol ve 21 asist üretmeyi başardı. Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo’nun ardından aranan süper star rolü için gençliği ve yeteneğiyle dikkat çeken Yamal’ın bu role hazırlandığı belirtildi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Vinicius Junior'un başı ihanetle dertte! Mesajları ortaya çıkınca...Vinicius Junior'un başı ihanetle dertte! Mesajları ortaya çıkınca...
Dünyaca ünlü teknik adam vefat etti! Veda geldi...Dünyaca ünlü teknik adam vefat etti! Veda geldi...
Anahtar Kelimeler:
transfer Neymar PSG Paris Saint-Germain FC son dakika barcelona dünya rekoru Lamine Yamal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.