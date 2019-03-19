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Dünya futbol tarihinin en iyi 50 teknik direktörü

FUTBOL HABERLERİ  | 19.03.2019 18:30 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü France Football dergisi, dünya futbol tarihinin en iyi 50 teknik direktörü listesini yayınlandı. Listede Türkiye'de görev almış teknik adamlar da var.

Dünya futbol tarihinin en iyi 50 teknik direktörü

Dünya futbol tarihinin en iyi 50 teknik direktörü

50. JEAN-CLAUDE SUAUDEAU

50. JEAN-CLAUDE SUAUDEAU

49. ANTONIO CONTE

49. ANTONIO CONTE

48. MARCELO BIELSA

48. MARCELO BIELSA

47. RAYMOND GOETHALS

47. RAYMOND GOETHALS

46. OTTO REHHAGEL

46. OTTO REHHAGEL

45. FRANK RIJKAARD

45. FRANK RIJKAARD

44. LUIS ARAGONES

44. LUIS ARAGONES

43. STEFAN KOVACS

43. STEFAN KOVACS

42. TOMISLAV IVIC

42. TOMISLAV IVIC

41. MIRCEA LUCESCU

41. MIRCEA LUCESCU

40. DETTMAR CRAMER

40. DETTMAR CRAMER

39. BOBBY ROBSON

39. BOBBY ROBSON

38. HENNES WEISWEILER

38. HENNES WEISWEILER

37. RAFAEL BENITEZ

37. RAFAEL BENITEZ

36. VIC BUCKINGHAM

36. VIC BUCKINGHAM

35. TELE SANTANA

35. TELE SANTANA

34. JOCK STEIN

34. JOCK STEIN

33. VICENTE DEL BOSQUE

33. VICENTE DEL BOSQUE

32. ARSENE WENGER

32. ARSENE WENGER

31. DIEGO SIMEONE

31. DIEGO SIMEONE

30. UDO LATTEK

30. UDO LATTEK

29. GUUS HIDDINK

29. GUUS HIDDINK

28. ALBERT BATTEUX

28. ALBERT BATTEUX

27. JURGEN KLOPP

27. JURGEN KLOPP

26. BOB PAISLEY

26. BOB PAISLEY

25. JUPP HEYNCKESS

25. JUPP HEYNCKESS

24. HERBERT CHAPMAN

24. HERBERT CHAPMAN

23. VIKTOR MASLOV

23. VIKTOR MASLOV

22. ZINEDINE ZIDANE

22. ZINEDINE ZIDANE

21. FABIO CAPELLO

21. FABIO CAPELLO

20. BELA GUTTMANN

20. BELA GUTTMANN

19. OTTMAR HITZFELD

19. OTTMAR HITZFELD

18. LOUIS VAN GAAL

18. LOUIS VAN GAAL

17. NEREO ROCCO

17. NEREO ROCCO

16. MARCELO LIPPI

16. MARCELO LIPPI

15. BRIAN CLOUGH

15. BRIAN CLOUGH

14. MIGUEL MUNOZ

14. MIGUEL MUNOZ

13. JOSE MOURINHO

13. JOSE MOURINHO

12. GIOVANNI TRAPATTONI

12. GIOVANNI TRAPATTONI

11. MATT BUSBY

11. MATT BUSBY

10. BILL SHANKLY

10. BILL SHANKLY

9. ERNST HAPPEL

9. ERNST HAPPEL

8. CARLO ANCELOTTI

8. CARLO ANCELOTTI

7. HELENIO HERRERA

7. HELENIO HERRERA

6. VALERİ LOBANOVSKI

6. VALERİ LOBANOVSKI

5. PEP GUARDIOLA

5. PEP GUARDIOLA

4. JOHAN CRUYFF

4. JOHAN CRUYFF

3. ARRIGO SACCHI

3. ARRIGO SACCHI

2. ALEX FERGUSON

2. ALEX FERGUSON

1. RINUS MICHELS

1. RINUS MICHELS
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Dünya futbol tarihinin en iyi 50 teknik direktörü France Football

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