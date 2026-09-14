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Fatih Terim'den sürpriz çıkış! "Herkesi yenebilir"

Fatih Terim, Süper Lig'in dört büyük takımının Avrupa'da mücadele edebilecek seviyede olduğunu söyledi. Tecrübeli teknik adam, "Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray... Dördü de herkesi yenebilecek kapasitede" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'den sürpriz çıkış! "Herkesi yenebilir"
Burak Kavuncu

Türk futbolunun deneyimli teknik direktörlerinden Fatih Terim, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında yer alan takımların kadro kalitesine dikkat çekti. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa'da ses getirebilecek güçte olduğunu belirten Terim, takımların sahip olduğu yıldız isimleri tek tek sıraladı.

FATİH TERİM: "DÖRT TAKIM DA HERKESİ YENEBİLİR"

Fatih Terim den sürpriz çıkış! "Herkesi yenebilir" 1

Fatih Terim, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa'da başarılı olabilecek kadrolara sahip olduğunu söyledi.

Terim, "Bugün 4 takımımız var. Trabzon, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray. Dördü de Avrupa'da yürüyebilecek kapasitede. Dördü de herkesi yenebilecek kapasitede. Benim bu söylediğime itiraz edebilir misin? Hayır diyebilir misin?" ifadelerini kullandı.

"MÜTHİŞ OYUNCULAR VAR"

Fatih Terim den sürpriz çıkış! "Herkesi yenebilir" 2

Süper Lig ekiplerinin kadrolarındaki yıldız futbolculara dikkat çeken Terim, Avrupa'daki rakiplerin Türkiye'den çıkan takımlara karşı artık daha temkinli olması gerektiğini belirtti.

Fatih Terim den sürpriz çıkış! "Herkesi yenebilir" 3

"Şimdi bir tarafa bakıyorum. Greenwood, Kante, Guendouzi, Kerem, Lukaku. Bu tarafa geçiyorum. Osimhen, Sane, iyi kalecimiz var. O tarafta Mohamed Salah var, Geçen sene 20 küsur gol atan Onuachu var. 2-3 tane daha iyi oyuncusu var.

Fatih Terim den sürpriz çıkış! "Herkesi yenebilir" 4

Gel Beşiktaş'a. Müthiş oyuncular var. Bakma sen, müthiş mücadele ediyor. Vlahovic bugün dünyanın tanıdığı santrafor. Rıdvan'ı da çok hazır buldum. Orta sahada Salih, Orkun var. Ve öbürlerini de saymıyorum ama sayabilirim yani.

Fatih Terim den sürpriz çıkış! "Herkesi yenebilir" 5

Abdülkerim, Sanchez, Torreira'yı bir tarafa mı atacağız? Ake, Skriniar Yani çok iyi ikili. Brown var. Diğer tarafta Semedo var. Aynı zamanda Mert gibi Milli oyuncu var. Hepsinin kadrosu da müthiş. Ben vallahi bu sene çok ümitliyim. İnanın bana bizim takımların isimlerini alt alta yazmıştır ve dikkatli olmak zorundayız diyecektir hocaları. O yüzden çektiklerinize bakmayın. Geçin onları..." diyerek takımlarımızın çok önemli oyunculara sahip olduğunu vurguladı.

"OSİMHEN HER GALATASARAY'A UYAR"

Fatih Terim, kendisine yöneltilen Victor Osimhen sorusuna da dikkat çeken bir yanıt verdi.

Spiker Erman Yaşar'ın, "Osimhen'i özellikle hangi Galatasaray'ınıza isterdiniz?" sorusunu cevaplayan Terim, Nijeryalı yıldızın her Galatasaray takımında forma giyebileceğini söyledi.

Terim, "Victor Osimhen gibi bir oyuncu her Galatasaray'a uyar. Her dakika ihtiyaç duyulan bir oyuncu olarak görüyorum. Her Galatasaray'a isterdim" ifadelerini kullandı.

SÜPER LİG'DEKİ YILDIZLARI TEK TEK SAYDI

Fatih Terim den sürpriz çıkış! "Herkesi yenebilir" 6

Terim, Süper Lig'in dört büyük takımında forma giyen yıldız futbolcuları da değerlendirdi.

Galatasaray'dan Osimhen, Leroy Sane, Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez ve Lucas Torreira'yı öne çıkaran deneyimli teknik adam, Fenerbahçe'de N'Golo Kante, Milan Skriniar, Archie Brown ve diğer yıldızlara dikkat çekti.

Beşiktaş cephesinde ise Vlahovic, Orkun Kökçü, Salih Uçan ve Rıdvan Yılmaz'ın yanı sıra kadrodaki diğer oyuncuların kalitesine vurgu yaptı. Trabzonspor'un da Avrupa'da mücadele edebilecek bir kadroya sahip olduğunu belirtti.

"BU SENE ÇOK ÜMİTLİYİM"

Fatih Terim den sürpriz çıkış! "Herkesi yenebilir" 7

Türk futbolunun Avrupa'daki geleceği konusunda oldukça iyimser olduğunu belirten Fatih Terim, dört büyük takımın da önemli sonuçlar alabileceğini savundu.

Terim'in sözleri, Süper Lig'de bu sezon yaşanacak rekabetin yalnızca Türkiye'de değil, Avrupa arenasında da yakından takip edileceği şeklinde yorumlandı.

Görüntüler Fatih terim youtube kanalından alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Muhammed Salah Victor Osimhen Mason Greenwood Dusan Vlahovic
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