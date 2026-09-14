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Real Madrid taraftarları Arda Güler için isyan etti! "Adaletsiz"

Real Madrid'de Arda Güler'in Rayo Vallecano karşısındaki performansı taraftarların beğenisini topladı. Milli yıldız için "En iyisi o" yorumları yapılırken, yedek kalmasının ise büyük bir adaletsizlik olduğu savunuldu.

Real Madrid taraftarları Arda Güler için isyan etti! "Adaletsiz"
Burak Kavuncu
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid'in Rayo Vallecano karşılaşmasında oyuna sonradan dahil olan Arda Güler, kısa sürede yaptığı katkıyla dikkatleri üzerine çekti. 18 dakika sahada kalan milli futbolcu, yaptığı asistin yanı sıra oyun içindeki etkinliğiyle taraftarların beğenisini kazandı.

REAL MADRİD TARAFTARLARINDAN ARDA GÜLER İÇİN OLAY SÖZLER

Real Madrid taraftarları Arda Güler için isyan etti! "Adaletsiz" 1

Rayo Vallecano maçının ardından Real Madrid taraftarları, Arda Güler'in performansından övgüyle bahsetti.

Milli futbolcu hakkında yapılan değerlendirmelerde, "Bana göre o en iyisi. En iyisi. Yedek kulübesinde olması çok adaletsiz" ifadeleri kullanıldı.

Arda'nın oyuna girdikten sonra kısa sürede takımın hücum organizasyonlarına hareketlilik kazandırması, taraftarların genç oyuncunun ilk 11'de daha fazla değerlendirilmesi yönündeki beklentisini artırdı.

18 DAKİKADA ASİST VE DİKKAT ÇEKEN RAKAMLAR

Real Madrid taraftarları Arda Güler için isyan etti! "Adaletsiz" 2

Arda Güler, Rayo Vallecano karşılaşmasında yalnızca 18 dakika sahada kalmasına rağmen kısa sürede etkisini göstermeyi başardı. Milli futbolcu, bu bölümde yaptığı asistin yanı sıra oyun kurulumundaki etkinliğiyle de ön plana çıktı.

31 kez topla buluşan Arda, kullandığı 18 pasın 16'sında isabet sağladı ve yüzde 89'luk pas isabet oranına ulaştı. Genç yıldız ayrıca 5 kilit pas vererek takım arkadaşlarına önemli gol fırsatları hazırladı.

Arda Güler, karşılaşmada 2 uzun top ve 5 orta yaparken, 2 başarılı dribling gerçekleştirdi. Milli futbolcu bunun yanı sıra 2 ikili mücadele kazanırken, 2 kez de sahipsiz topu takımına kazandırdı.

Kısa süre içerisinde ortaya koyduğu etkili performans ve ürettiği asistle dikkat çeken Arda Güler, Real Madrid'in hücum organizasyonlarında ne kadar önemli bir alternatif olduğunu bir kez daha gösterdi.

İSPANYOL SPİKERDEN ARDA GÜLER'E "SULTAN" BENZETMESİ

Real Madrid taraftarları Arda Güler için isyan etti! "Adaletsiz" 3

Arda Güler için İspanyol spikerin kullandığı ifadeler de dikkat çekti.

Spiker, genç yıldızın Santiago Bernabeu'daki konumunu överken, "Eğer Bernabeu bir imparatorluk olsaydı Osmanlı İmparatorluğu'ndan daha büyük bir imparatorluk olmazdı ve onun Sultan'ı olmaya Arda Güler'den daha uygun kimse olmazdı" şeklinde konuştu.

Bu sözler, milli futbolcunun Real Madrid'deki yükselen etkisine yönelik çarpıcı bir yorum olarak gündeme geldi.

MOURINHO DA ARDA GÜLER'İ ÖVDÜ

Real Madrid taraftarları Arda Güler için isyan etti! "Adaletsiz" 4

Arda Güler hakkında dikkat çeken bir başka değerlendirme ise Jose Mourinho'dan geldi.

"Real Madrid, Arda Güler sahadayken daha mı iyi oynuyor?" sorusuna Mourinho, "Sana katılıyorum, Arda Güler ile daha iyi oynuyoruz. Arda harika oynuyor ve bunu sahada olduğu her an kanıtlıyor" yanıtını verdi.

Mourinho ayrıca, takımın ilk 11 tercihleri üzerinden Arda'nın durumuna ilişkin dikkat çekici bir değerlendirmede bulundu.

ARDA GÜLER'İN SÜRE BEKLENTİSİ ARTIYOR

Real Madrid taraftarları Arda Güler için isyan etti! "Adaletsiz" 5

Rayo Vallecano karşısında aldığı kısa sürede asist yapan ve 5 kilit pas üreten Arda Güler, Real Madrid taraftarlarının beklentisini de yükseltti.

Milli yıldızın performansı, İspanya'da "Arda Güler neden daha fazla oynamıyor?" tartışmasını yeniden gündeme taşırken, genç futbolcunun önümüzdeki karşılaşmalarda daha fazla süre alıp almayacağı merak konusu oldu.

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Anahtar Kelimeler:
José Mourinho Arda Güler real madrid
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