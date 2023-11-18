Dünya futbolunda devrim gibi karar! Ofsayt kuralında büyük değişim kapıda

Dünya futbolunda birçok gelişme yaşanmaya devam ediyor. Her geçen gün değişimler üzerine çalışmalarını sürdüren FIFA'da gelişim direktörü olarak görev yapan Arsene Wenger, bir süredir yeni ofsayt kuralıyla alakalı açıklamalarda bulunmuştu.

YENİ OFSAYT TANIMI YÜRÜRLÜĞE GİREBİLİR

İspanyol basınının haberine göre bir dönem Arsenal'in teknik direktörlüğünü yapan Wenger'in yeni ofsayt tanımının kısa zamanda yürürlüğe girebileceğini yazdı.

OYUNCUNUN TAMAMEN ÖNDE OLMASI GEREKİYOR

Marca'nın haberinde Arsene Wenger'in yeni ofsayt tanımında, bir oyuncunun ofsaytta sayılması için tamamen defans oyuncusunun önünde olması gerektiği yazıldı.

Ayrıca FIFA Gelişim Direktörü Wenger'e göre, bu kuralın yürürlüğe girmesi halinde ofsayt pozisyonlarının yarı yarıya azalacak ve futbolun daha heyecan verici hale gelecek. Wenger'in bu ofsayt tanımını ise IFAB gündemine aldı.





