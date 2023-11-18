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Dünya futbolunda devrim gibi karar! Ofsayt kuralında büyük değişim kapıda

18.11.2023 21:38 | Son Güncelleme:
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Dünya futbolundaki değişimler günden güne artıyor. Oyuncu değişiklikleri, penaltılar ve daha birçok konuda yeniliklerin yaşandığı futbolda ofsayt kuralıyla ilgili de kritik bir karar bekleniyor. FIFA Geliştirme Direktörü Arsene Wenger'in 'yeni ofsayt tanımı, kısa süre içinde yürürlüğe girebilir. İşte detaylar...

Dünya futbolunda birçok gelişme yaşanmaya devam ediyor. Her geçen gün değişimler üzerine çalışmalarını sürdüren FIFA'da gelişim direktörü olarak görev yapan Arsene Wenger, bir süredir yeni ofsayt kuralıyla alakalı açıklamalarda bulunmuştu.

YENİ OFSAYT TANIMI YÜRÜRLÜĞE GİREBİLİR

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İspanyol basınının haberine göre bir dönem Arsenal'in teknik direktörlüğünü yapan Wenger'in yeni ofsayt tanımının kısa zamanda yürürlüğe girebileceğini yazdı.

OYUNCUNUN TAMAMEN ÖNDE OLMASI GEREKİYOR

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Marca'nın haberinde Arsene Wenger'in yeni ofsayt tanımında, bir oyuncunun ofsaytta sayılması için tamamen defans oyuncusunun önünde olması gerektiği yazıldı.

Ayrıca FIFA Gelişim Direktörü Wenger'e göre, bu kuralın yürürlüğe girmesi halinde ofsayt pozisyonlarının yarı yarıya azalacak ve futbolun daha heyecan verici hale gelecek. Wenger'in bu ofsayt tanımını ise IFAB gündemine aldı.

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