Dünya futbolunda tüm dengeler değişiyor! Suudi Arabistan temsilcisi Salah transferini bitirmek için İngiltere'de...

Geçtiğimiz günlerde Liverpool kariyerinde 187 gole ulaşan Salah, kulüp tarihinin en skorer futbolcuları listesinde Steven Gerrard'ı (186) geride bırakarak 5. sıranın sahibi olmuştu. Taraftarların sevgilisi haline gelen Mısırlı futbolcu için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.

AL ITTİHAD'DAN SALAH ATAĞI

Benzema transferiyle kendini tanıtan Suudi Arabistan kulübü Al Ittihad, şimdi de Salah'ı kadrosuna katmak için tüm imkanlarını seferber ediyor.

KULÜBÜN SAHİBİ İNGİLTERE'DE

Al Ittihad kulbünün sahibi bu transferi bizzat bitirmek için İngiltere'ye geldi. Salah'a baş döndüren bir teklif yapmaya hazırlanan Suudi Arabistan temsilcisinin bu transferi bitirmesine kesin gözüyle bakılıyor.

