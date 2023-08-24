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Dünya futbolunda tüm dengeler değişiyor! Suudi Arabistan temsilcisi Salah transferini bitirmek için İngiltere'de...

24.08.2023 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbolda Suudi Arabistan rüzgarı esmeye devam ediyor. Birçok dünya yıldızını Avrupa'dan söküp alan Suudi Arabistan kulüpleri tüm dengeleri değiştirmiş durumda. Liverpool formasıyla fırtınalar estiren Salah'ın da Suudi Arabistan'a transfer olabileceği öğrenildi.

Dünya futbolunda tüm dengeler değişiyor! Suudi Arabistan temsilcisi Salah transferini bitirmek için İngiltere'de...
Mohamed Salah

Mohamed Salah

MSR Mısır
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Liverpool
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Geçtiğimiz günlerde Liverpool kariyerinde 187 gole ulaşan Salah, kulüp tarihinin en skorer futbolcuları listesinde Steven Gerrard'ı (186) geride bırakarak 5. sıranın sahibi olmuştu. Taraftarların sevgilisi haline gelen Mısırlı futbolcu için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.

AL ITTİHAD'DAN SALAH ATAĞI

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Benzema transferiyle kendini tanıtan Suudi Arabistan kulübü Al Ittihad, şimdi de Salah'ı kadrosuna katmak için tüm imkanlarını seferber ediyor.

KULÜBÜN SAHİBİ İNGİLTERE'DE

MoWol

Al Ittihad kulbünün sahibi bu transferi bizzat bitirmek için İngiltere'ye geldi. Salah'a baş döndüren bir teklif yapmaya hazırlanan Suudi Arabistan temsilcisinin bu transferi bitirmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Liverpool Suudi Arabistan salah de

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