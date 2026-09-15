Dünya futbolunu sarsan itiraf! Ailesi ölümle tehdit edildi, sahaya çıkıp bilerek gol yedi

Güney Amerika futbolu, Bolivya Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Always Ready ile Guabira arasında oynanan ve ev sahibi ekibin 6-0'lık üstünlüğüyle sona eren maçın ardından ortaya çıkan akılalmaz skandalla sarsılıyor. Sahadaki tarihi farktan çok, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yapılan kan donduran itiraflar dünya basınının gündemine oturdu.

İLK 30 DAKİKADA 3 GOL YEDİ, 35'TE OYUNDAN ÇIKMAK İSTEDİ

Karşılaşmanın ilk yarım saatlik bölümünde Always Ready fırtınası esti ve Guabira ağları tam 3 kez havalandı. Maçta dakikalar 35'i gösterdiğinde ise Guabira kalecisi Manuel Ferrel, kenara değişiklik işareti yaparak oyundan çıkmak istediğini belirtti ve yerini yedek kaleciye bıraktı. İlk yarısı 5-0 biten mücadele, 6-0'lık Always Ready galibiyetiyle sonuçlandı. Ancak asıl bomba maçın bitiş düdüğüyle birlikte patladı.

BASIN TOPLANTISINDA GÖZYAŞLARIYLA İTİRAF: "ÖLÜM TEHDİDİ ALDILAR"

Guabira teknik direktörü Leonardo Eguez ve kaleci Manuel Ferrel, maçın ardından kameraların karşısına geçerek futbol tarihine geçecek bir basın toplantısına imza attı. Açıklama yaparken gözyaşlarına hakim olamayan teknik direktör Eguez, oyuncusunun karanlık kişiler tarafından şantaja uğradığını belirterek, "Ferrel, rakip takımın üç gol atmasına izin vermek zorunda kaldı. Yoksa bazı kişilere olan borcu yüzünden annesi ve eşi öldürülecekti" diyerek kalecisinin bilerek gol yediğini tüm dünyaya itiraf etti.

FEDERASYON HAREKETE GEÇTİ: EN AĞIR YAPTIRIM UYGULANACAK

Yaşanan bu mafyatik şantaj ve şike itirafının ardından Bolivya Futbol Federasyonu acil olarak duruma el koydu. Federasyon Başkanı Fernando Costa, Guabira yönetimi ve oyuncuyla temas halinde olduklarını vurgulayarak şu sert açıklamayı yaptı:

"Bu tür olaylardan büyük üzüntü duyuyoruz. Hem oyuncuya hem de Guabira yönetimiyle işbirliği sağladık, onları durumdan haberdar ettik ve adli soruşturma başlatılması için ilgili makamlarla koordinasyon kurduk. Ligin gidişatının nasıl etkileneceği konusunda bu usulsüzlüklerle ilgili neler olup bittiğini tam olarak belirlememiz ve elbette işin sorumlularına en ağır yaptırımları uygulamamız gerekiyor."