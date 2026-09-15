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Hakan Çalhanoğlu'ndan gelen haber İtalya'yı sarstı! Şok büyüyor...

İtalya Serie A ekibi Inter'de forma giyen milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber geldi. Udinese karşılaşmasını sakatlığı nedeniyle kaçıran tecrübeli orta sahanın MR sonuçları açıklandı. Yıldız futbolcu, İtalyan devinin Roma ile oynayacağı dev maçta da takımını yalnız bırakacak.

Hakan Çalhanoğlu'ndan gelen haber İtalya'yı sarstı! Şok büyüyor...
Emre Şen
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
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İtalya Serie A'da zirve yarışı veren Inter'de sakatlığı sebebiyle Udinese maçında görev yapamayan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun son durumu netlik kazandı. Mavi-siyahlı kulüp, yıldız oyuncunun geçirdiği detaylı sağlık kontrollerinin ardından resmi raporu kamuoyuyla paylaştı.

ROMA MAÇINDA DA FORMA GİYEMEYECEK

Hakan Çalhanoğlu ndan gelen haber İtalya yı sarstı! Şok büyüyor... 1

Sky Sport'ta yer alan habere göre; tecrübeli orta saha oyuncusu Udinese mücadelesinin ardından Inter'in Serie A'da oynayacağı kritik Roma maçında da sahadaki yerini alamayacak. Yıldız futbolcunun dev maçta oynayamayacak olması teknik heyette moral bozdu.

INTER'DEN RESMİ SAĞLIK RAPORU

Hakan Çalhanoğlu ndan gelen haber İtalya yı sarstı! Şok büyüyor... 2

Milli futbolcunun sağlık durumuyla ilgili Inter Kulübü'nden yapılan resmi açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Hakan Çalhanoğlu, bu sabah Rozzano'daki Istituto Clinico Humanitas'ta detaylı sağlık kontrollerinden geçti. Yapılan tetkikler sonucunda oyuncumuzun sağ uyluk adduktor kasında zorlanma tespit edildi. Oyuncunun durumu önümüzdeki günlerde yeniden değerlendirilecek."

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Anahtar Kelimeler:
Internazionale Hakan Çalhanoğlu
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