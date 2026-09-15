Hakan Çalhanoğlu'ndan gelen haber İtalya'yı sarstı! Şok büyüyor...

İtalya Serie A'da zirve yarışı veren Inter'de sakatlığı sebebiyle Udinese maçında görev yapamayan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun son durumu netlik kazandı. Mavi-siyahlı kulüp, yıldız oyuncunun geçirdiği detaylı sağlık kontrollerinin ardından resmi raporu kamuoyuyla paylaştı.

ROMA MAÇINDA DA FORMA GİYEMEYECEK

Sky Sport'ta yer alan habere göre; tecrübeli orta saha oyuncusu Udinese mücadelesinin ardından Inter'in Serie A'da oynayacağı kritik Roma maçında da sahadaki yerini alamayacak. Yıldız futbolcunun dev maçta oynayamayacak olması teknik heyette moral bozdu.

INTER'DEN RESMİ SAĞLIK RAPORU

Milli futbolcunun sağlık durumuyla ilgili Inter Kulübü'nden yapılan resmi açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Hakan Çalhanoğlu, bu sabah Rozzano'daki Istituto Clinico Humanitas'ta detaylı sağlık kontrollerinden geçti. Yapılan tetkikler sonucunda oyuncumuzun sağ uyluk adduktor kasında zorlanma tespit edildi. Oyuncunun durumu önümüzdeki günlerde yeniden değerlendirilecek."