Dünya futbolunun yıldızı Mbappe'nin başı tecavüz soruşturmasıyla derde girdi!

Sezon başında Paris Saint-Germain'den bedelsiz olarak Real Madrid'e transfer olan Mbappe'nin başı tecavüz iddialarıyla dertte.

GELEN HABERLER SARSILDI

Yaşadığı sakatlık sebebiyle milli takıma katılamayan Mbappe bu arayı arkadaşlarıyla tatil yaparak geçirmişti. Tatilin ardından Real Madrid kampına geri dönen Mbappe, kendisi için ortaya atılan şok bir iddia ile büyük şaşkınlık yaşadı.

TATİL YAPTIKLARI ESNADA OLAY!

İsveç basınında çıkan haberde; Mbappe ve arkadaşları Stockholm'de bir gece kulübünde eğlendiler. Buradan birkaç kadınla tanışıp otele geçtiler. Aynı gece kadınların hastaneden tıbbi yardım istemesinin ardından Stockholm polisi olaya dahil oldu ve soruşturma başlatıldı.

MBAPPE TEPKİLİ

Yaşanan bu ilginç olay sonrası Fransız yıldız Mbappe bir açıklama yaparak 'yalan haber' şeklinde demeç verdi. Stockholm emniyetinin kısa süre içinde resmi açıklama yapması bekleniyor.