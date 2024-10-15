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Dünya futbolunun yıldızı Mbappe'nin başı tecavüz soruşturmasıyla derde girdi!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
15.10.2024 17:10
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Dünya futbolunun aktif olarak en iyi oyuncusu olarak gösterilen Kylian Mbappe'nin başı büyük dertte. Yaşadığı sakatlık sebebiyle Fransa'nın Milli Takım kadrosuna dahil edilmeyen Mbappe hakkında tecavüz soruşturması açıldığı öğrenildi.

Dünya futbolunun yıldızı Mbappe'nin başı tecavüz soruşturmasıyla derde girdi!
Kylian Mbappe

Kylian Mbappe

FRA Fransa
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Sezon başında Paris Saint-Germain'den bedelsiz olarak Real Madrid'e transfer olan Mbappe'nin başı tecavüz iddialarıyla dertte.

GELEN HABERLER SARSILDI

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Yaşadığı sakatlık sebebiyle milli takıma katılamayan Mbappe bu arayı arkadaşlarıyla tatil yaparak geçirmişti. Tatilin ardından Real Madrid kampına geri dönen Mbappe, kendisi için ortaya atılan şok bir iddia ile büyük şaşkınlık yaşadı.

TATİL YAPTIKLARI ESNADA OLAY!

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İsveç basınında çıkan haberde; Mbappe ve arkadaşları Stockholm'de bir gece kulübünde eğlendiler. Buradan birkaç kadınla tanışıp otele geçtiler. Aynı gece kadınların hastaneden tıbbi yardım istemesinin ardından Stockholm polisi olaya dahil oldu ve soruşturma başlatıldı.

MBAPPE TEPKİLİ

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Yaşanan bu ilginç olay sonrası Fransız yıldız Mbappe bir açıklama yaparak 'yalan haber' şeklinde demeç verdi. Stockholm emniyetinin kısa süre içinde resmi açıklama yapması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
tecavüz mbappe real madrid
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