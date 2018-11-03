SPOR

Dünya Galatasaray - Fenerbahçe derbisini konuşuyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 03.11.2018 12:43 | Son Güncelleme

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yaşananlar dünya basınında geniş yankı buldu.

Dünya Galatasaray - Fenerbahçe derbisini konuşuyor

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan olaylı derbi, Avrupa basınında da geniş yer buldu. BBC, The Sun, La Gazzetta dello Sport gibi Avrupa'nın önde gelen spor gazeteleri, derbide yaşananlara geniş yer ayırdı.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve 2-2 sona eren derbinin ardından futbolcuların birbirine girmesi, Avrupa basınında da geniş yer buldu. BBC, "İstanbul derbisinde 30 futbolcu ve teknik adamlar kavga etti" derken, The Sun ise "3 kırmızı kartla sona eren toplu kavga" ifadesini kullandı.

İtalya'nın önde gelen gazetesi La Gazzetta dello Sport da "İstanbul derbisi; futbol, sonuç ve olaylarla dikkat çekti" dedi. Karşılaşmada özellikle Valbuena'nın oyuna etkisi Avrupa'daki spor gazetelerinde öne çıkarılan konu oldu.


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Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe Galatasaray Türk Telekom Stadı

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Eyyamcı Emek Hırsızı Fırat aydınus ve ekibi..Şikeci fenevbahçe ... haram olsun aldığınız paralar
tum kabahat firat aydinusun dur macida katleden odur tum dunya gordu ilk yari ve 2 yari yuzde 70 lik oyun hakimiyeyiyle galatasaray olurken firat feneringozuaydinus maci fenerin lehine cevirip olaylara sebep olmustur taca cikan top fenere verildi taci kullanan adam ofsaytta olan adama topu atti izleyin goreceksiniz ben tacida gectim tactan cikan top ofsayt.
iki kardeş arasında ara sıra böyle kavgalar olur:)))))
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