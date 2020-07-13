YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Dünya Gençlik Konseyi’nden Başkan Soyer’e ziyaret

Dünya Gençlik Konseyi’nden Başkan Soyer’e ziyaret

İZMİR HABERLERİ  | 13.07.2020 10:45 | Son Güncelleme

Dünya Gençlik Konseyi Genel Başkanı Hüseyin Celep ve beraberindekiler İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret ederek, gençlere sahip çıkılması ve fırsat verilmesini istedi.Dünya Gençlik Konseyi Genel Başkanı Hüseyin Celep, İzmir İl Başkanı Nuran Ertan ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret etti.

Dünya Gençlik Konseyi’nden Başkan Soyer’e ziyaret

Dünya Gençlik Konseyi Genel Başkanı Hüseyin Celep ve beraberindekiler İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret ederek, gençlere sahip çıkılması ve fırsat verilmesini istedi.
Dünya Gençlik Konseyi Genel Başkanı Hüseyin Celep, İzmir İl Başkanı Nuran Ertan ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret etti. Ankara İl Başkanı Nejdet Şengezer’in de hazır bulunduğu ziyarette İzmir gençliği ile ilgili yapılacak çalışmalar hakkında Başkan Soyer’e bilgiler veren Celep, “İzmir, ülkemizin en güzel illerinden biri. Gençlerimize sahip çıkılmasını ve fırsat verilmesini istiyoruz. İzmir’de yapılacak gençlik mesleki eğitim ve kültürel etkinliklere destek verilmesini istiyoruz” dedi.
Başkan Tunç Soyer’de Dünya Gençlik Konseyi’nin çalışmalarını başarılı bulduğunu ifade ederek, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak yapılacak programlara destek olacakları ifade etti.

Dünya Gençlik Konseyi’nden Başkan Soyer’e ziyaret

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
İzmir'de panik anları! Kötü haber geldiİzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Konyaspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

Konyaspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

Karaköy Pazaryerinde tezgahlar yeniden kuruluyor

Karaköy Pazaryerinde tezgahlar yeniden kuruluyor

Denizli’de orman yangını 3 helikopterle kontrol altına alındı

Denizli’de orman yangını 3 helikopterle kontrol altına alındı

Uçuruma yuvarlanan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Uçuruma yuvarlanan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da düğünde saldırıya uğrayan 4 polis memuru yaralandı

Afyonkarahisar'da düğünde saldırıya uğrayan 4 polis memuru yaralandı

Diyarbakır’ın 6 ilçesinde otobüs seferleri yeniden başlıyor

Diyarbakır’ın 6 ilçesinde otobüs seferleri yeniden başlıyor

İzmir Namaz Vakitleri 13 Temmuz Pazartesi

İmsak
04:06
Sabah
05:51
Öğle
13:22
İkindi
17:16
Akşam
20:43
Yatsı
22:21

İzmir Nöbetçi Eczaneler13 Temmuz Pazartesi

Derman Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Baltacı Eczanesi
Balcova
Yeşildere Eczanesi
Balcova
Karabenek Eczanesi
Bayindir
Eskişehir Eczanesi
Bayrakli
Merve Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Moda endüstrisinde sürdürülebilirliğin formülü geri dönüşümü arttırmaktan geçiyor

Moda endüstrisinde sürdürülebilirliğin formülü geri dönüşümü arttırmaktan geçiyor

Çeşme’nin sevilen hocası yeşil sahalara döndü

Çeşme’nin sevilen hocası yeşil sahalara döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.