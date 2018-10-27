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Dünya Güreş Şampiyonası'nda Metehan Başar altın madalya kazandı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 27.10.2018 21:21 | Son Güncelleme

Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 87 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Metehan Başar, elde ettiği başarıdan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Dünya Güreş Şampiyonası'nda Metehan Başar altın madalya kazandı

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Papp Laszlo Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda altın madalyanın sahibi olan milli güreşçi Metehan Başar açıklamalarda bulundu.

Milli sporcu Metehan, ''Bu şampiyonuğu gerçekten çok istiyordum. Özellikle geçen yılki şampiyonluktan sonra, bu yıl da şampiyon olmak benim için çok önemliydi. Allah'a şükür, milletimin ve ailemin duaları kabul oldu. Herkese teşekkür ediyorum. Bu madalyayı ülkeme armağan ediyorum. Bundan sonraki hedefimiz, 2020 Tokyo Olimpiyatları. Orada da ülkeme madalya getirirsem, çok mutlu olurum.'' diye konuştu.

Metehan Başar, grekoromen stil 87 kilo final mücadelesinde Ukraynalı Zhan Beleniuk ile karşılaşmış ve rakibini 2-1 yenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Metehan Başar Dünya Güreş Şampiyonası

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