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Dünya güzeli, şampiyonaya damga vurdu! Herkes Simona Leskovska'yı konuşuyor...

2015 Miss Slovakya yarışmasında finale kalarak adını duyuran Slovakyalı muhabir Simona Leskovska, U21 Avrupa Şampiyonası'na damga vurdu. İşte detaylar...

Dünya güzeli, şampiyonaya damga vurdu! Herkes Simona Leskovska'yı konuşuyor...
Berker İşleyen

2015 Miss Slovakya yarışmasında finale kalarak adını duyuran Simona Leskovska, kariyerini spor medyasına taşıdı.

ŞAMPİYONAYA DAMGA VURDU

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Spor editörlüğü, muhabirlik ve moderatorlük yapan 30 yaşındaki güzel, son olarak ülkesinde düzenlenen U21 Avrupa Şampiyonası'na damga vurdu.

Simona Leskovska, bu yazki 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’nda öne çıktı ve Instagram paylaşımlarıyla büyük ilgi topladı. Geçtiğimiz yıl EURO 2024’te de görev yapan başarılı muhabir, aynı zamanda ünlü bir futbolcuyla ilişki yaşıyor.

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Napoli’nin yıldızı Stanislav Lobotka ile birliktelik yaşayan Simona, hayranları tarafından “Avrupa’nın Kraliçesi” olarak anılıyor. Saha içinden ve tünel çevresinden paylaştığı fotoğraflarla takipçilerini büyüledi.

Futbol muhabirliğine geçmeden önce modellik yapan Leskovska, kariyerindeki bu dönüşümle dikkat çekmeye devam ediyor.

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