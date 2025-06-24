Dünya güzeli, şampiyonaya damga vurdu! Herkes Simona Leskovska'yı konuşuyor...

2015 Miss Slovakya yarışmasında finale kalarak adını duyuran Simona Leskovska, kariyerini spor medyasına taşıdı.

ŞAMPİYONAYA DAMGA VURDU

Spor editörlüğü, muhabirlik ve moderatorlük yapan 30 yaşındaki güzel, son olarak ülkesinde düzenlenen U21 Avrupa Şampiyonası'na damga vurdu.

Simona Leskovska, bu yazki 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’nda öne çıktı ve Instagram paylaşımlarıyla büyük ilgi topladı. Geçtiğimiz yıl EURO 2024’te de görev yapan başarılı muhabir, aynı zamanda ünlü bir futbolcuyla ilişki yaşıyor.

YILDIZ İSİMLE BİRLİKTE

Napoli’nin yıldızı Stanislav Lobotka ile birliktelik yaşayan Simona, hayranları tarafından “Avrupa’nın Kraliçesi” olarak anılıyor. Saha içinden ve tünel çevresinden paylaştığı fotoğraflarla takipçilerini büyüledi.

Futbol muhabirliğine geçmeden önce modellik yapan Leskovska, kariyerindeki bu dönüşümle dikkat çekmeye devam ediyor.