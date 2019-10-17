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Dünya ikinciliğini Mehmetçik'e armağan etti

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 17.10.2019 11:48 | Son Güncelleme

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda ikinci olan Elif Güneri, gümüş madalyasını, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e armağan etti.

Dünya ikinciliğini Mehmetçik'e armağan etti

Rusya'nın Ulan Ude kentinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda ikinci olan Elif Güneri, gümüş madalyasını, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e armağan etti.

Milli sporcu Elif Güneri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kariyerinde bir dünya ikinciliği, üç dünya üçüncülüğü, iki Avrupa şampiyonluğu, bir Avrupa ikinciliği elde ettiğini söyledi.

Hayallerinden birinin de dünya şampiyonluğu olduğunu belirten milli boksör, "Rusya'da madalyanın ucundan tuttum ama nasip olmadı. Demek ki daha çok çalışmamız ve daha çok istememiz gerekiyormuş. Şimdi yapılacak olan diğer dünya şampiyonasına hazırlanacağım. Amacım şampiyonluk." diye konuştu.

"HER ALANDA ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMELİYİZ"

Elif Güneri, mevcut dereceleriyle yetinen bir sporcu olmadığını, daha fazlasını istediğini anlattı.

Şampiyonluğun çok güzel bir duygu olduğunu dile getiren milli sporcu, şunları kaydetti:

"Ülkenin bayrağını en üste taşıyorsunuz. Bununla birlikte marşınızı bütün ülkelere dinletiyorsunuz. Ben bu duyguyu daha önce yaşadım ama dünya şampiyonasında yaşayamamıştım. Şimdi bunu yaşamak istiyorum. Dünya ikinciliğimi Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlerimize armağan etmek istiyorum. Savaş sadece cephede olmuyor. Her alanda savaşmalıyız. Her alanda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeliyiz. Bizler de elimizden geldiği kadar en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz."

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