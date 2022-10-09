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Dünya İniş Kaykay ve Hız Kızağı Şampiyonası'nda dünyanın gözü Hasan Dağı'nda

09.10.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Yer Çekimi Sporları İniş Kaykay ve Hız Kızağı Federasyonu Başkanı William Stephenson: "Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden sporcularımız var. Şu anda dünyanın en iyi 40 kaykaycısı burada" - "Amacımız, Türkiye'de de bu sporu en üst seviyeye çıkarmak. Hasan Dağı'nı keşfetmemiz bu açıdan çok önemli"

ZEKERİYA KARADAVUT - Dünya Yer Çekimi Sporları İniş Kaykay ve Hız Kızağı Federasyonu Başkanı William Stephenson, Hasan Dağı'nda yapılan Dünya İniş Kaykay ve Hız Kızağı Şampiyonası'na dünyanın en iyi 40 kaykaycısının katıldığını belirtti.

William Stephenson, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonayı Türkiye'de düzenlemek için yer baktıklarını, Hasan Dağı bölgesinin dikkatlerini çektiğini söyledi.

Hasan Dağı'nın uzun ve virajlı bir parkuru olduğuna değinen Stephenson, şöyle konuştu:

"Bu durumlar bizim sporumuz için çok önemli yer tutuyor. Sporcularımıza hızı ve yavaşlamayı aynı anda yaptırıyor. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden sporcularımız var. Şu anda dünyanın en iyi 40 kaykaycısı burada. Toplamda 130 sporcumuz katılıyor şampiyonaya. Sporcularımız da burasının müthiş bir parkur olduğunu kabul etti. Burada oldukları için çok mutlular. Önümüzdeki yıllarda da burada şampiyona düzenlemek istiyoruz."

- "Türkiye'nin potansiyeli çok büyük"

Stephenson, iniş kaykay ve hız kızağı sporunun dünyada çok hızlı geliştiğini kaydetti.

Daha önce Avrupa'da iki ülkede Dünya Şampiyonası düzenlediklerini aktaran Stephenson, "Bu sporumuz Avrupa'da ve dünyada çok popüler. Amacımız, Türkiye'de de bu sporu en üst seviyeye çıkarmak. Hasan Dağı'nı keşfetmemiz bu açıdan çok önemli. Türkiye'nin potansiyeli çok büyük. Burada bu sporun geleceğinin çok iyi olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

- 200 ülkeden canlı izleniyor, 1 milyar kişiye ulaşılması hedefleniyor

Stephenson, daha önceki yarışları televizyonlardan canlı veremediklerini, bu anlamda da bir ilki yaşayarak Hasan Dağı'ndaki yarışları canlı verdiklerini söyledi.

Şampiyonanın 200 ülkeden canlı izlendiğini vurgulayan Stephenson, "Bu canlı yayınlarla yaklaşık 1 milyar kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Aksaray'ı çok beğendim. İnsanları olsun, doğası, kültürel mirası çok farklı bir yer. Burada karşılaştıklarımız bizleri çok etkiledi. İnanamıyoruz hala. Dünyanın birçok ülkesine gittim ancak böyle bir misafirperver bir millet görmedim. Biz burada çok sıcak karşılandık. Artık biz de tüm dünyadaki sporcuları buraya çağıracağız." diye konuştu.

Dünyanın en büyük iniş kaykay ve hız kızağı şampiyonasından birisine Aksaray’da ev sahipliği yapıldığına değinen Stephenson, şampiyonanın kente çok büyük katkıları olacağını, şehri ve Hasan Dağı'nı tüm dünyaya tanıtacaklarını dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Hasan Dağı Aksaray

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