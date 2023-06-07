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Dünya İşitme Engelliler Federasyonu Başkanı Kayseri’de

07.06.2023 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya İşitme Engelliler Federasyonu Başkanı ve Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Adam Kosa Kayseri’de çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Dünya İşitme Engelliler Federasyonu Başkanı Kayseri’de

Dünya İşitme Engelliler Federasyonu (ICSD) Başkanı Adam Kosa, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) Başkanı Kerim Vural ile birlikte Kayseri Gençlik Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Erciyes A.Ş.’yi ziyaret ettiler.

Ziyaretlerde Kayseri’deki spor faaliyetleri hakkında bilgiler alan Adam Kosa, Dünya İşitme Engelliler Federasyonu olarak yaptıkları çalışmalarla ilgili olarak Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a bilgiler verdi.

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