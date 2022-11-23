Dünya Kupaları'nın 'forma laneti' devam ediyor! Nevzat Aydın'ın formasını giydiği takım yeniliyor...

2018 yılında Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda tuttuğu takımların hepsinin yenilmesiyle gündeme gelen Nevzat Aydın, 2022 Dünya Kupası'na da kaldığı yerden devam ediyor. Aydın'ın desteklediği Arjantin ve Almanya'nın yenilmesi taraftarları korkuttu.

ARJANTİN DEDİ, ARJANTİN YENİLDİ

Arjantin formasını giyip paylaşım yapan Aydın, Arjantin'in mağlup olmasının ardından, "Yine zoru başardık Arjantin ile. Bu seferki çok başka seviye oldu. Nerdeyse kendim de inanacağım bu forma lanetine" demişti.

ALMANYA FORMASI GİYDİ, ALMANYA DA KAYBETTİ!

Bugün Almanya'nın şok bir şekilde Japonya'ya 2-1 yenilmesinin ardından Nevzat Aydın yine gündem oldu. Maçtan önce Almanya formasıyla fotoğrafını paylaşan Aydın, ''Tarafımız belli'' diyerek tuttuğu takımı duyurmuştu. Japonya'nın sahadan 2-1 galip ayrılmasının ardından taraftarlar büyük bir şok yaşadı.

