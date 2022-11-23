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Dünya Kupaları'nın 'forma laneti' devam ediyor! Nevzat Aydın'ın formasını giydiği takım yeniliyor...

23.11.2022 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kupası'nın eğlenceli yüzlerinden Trabzonlu iş insanı Nevzat Aydın'ın 'forma laneti' bu Dünya Kupası'nda da devam ediyor. 2018'de Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda desteklediği takımların yenilmesiyle ünlenen Nevzat Aydın'ın büyüsü bu yıl da devam ediyor. Geçtiğimiz gün Arjantin'i desteklediğini söyleyip forma giyen Nevzat Aydın, Arjantin'in Suudi Arabistan'a yenilmesiyle karşılaşmıştı. Bugün de Almanya forması giyen Aydın, Japonya mağlubiyetiyle sosyal medyada gündeme oturdu.

Dünya Kupaları'nın 'forma laneti' devam ediyor! Nevzat Aydın'ın formasını giydiği takım yeniliyor...

2018 yılında Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda tuttuğu takımların hepsinin yenilmesiyle gündeme gelen Nevzat Aydın, 2022 Dünya Kupası'na da kaldığı yerden devam ediyor. Aydın'ın desteklediği Arjantin ve Almanya'nın yenilmesi taraftarları korkuttu.

ARJANTİN DEDİ, ARJANTİN YENİLDİ

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Arjantin formasını giyip paylaşım yapan Aydın, Arjantin'in mağlup olmasının ardından, "Yine zoru başardık Arjantin ile. Bu seferki çok başka seviye oldu. Nerdeyse kendim de inanacağım bu forma lanetine" demişti.

ALMANYA FORMASI GİYDİ, ALMANYA DA KAYBETTİ!

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Bugün Almanya'nın şok bir şekilde Japonya'ya 2-1 yenilmesinin ardından Nevzat Aydın yine gündem oldu. Maçtan önce Almanya formasıyla fotoğrafını paylaşan Aydın, ''Tarafımız belli'' diyerek tuttuğu takımı duyurmuştu. Japonya'nın sahadan 2-1 galip ayrılmasının ardından taraftarlar büyük bir şok yaşadı.

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