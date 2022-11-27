Dünya Kupası en çok Galatasaray'a yaradı! Kasa doldu taştı...

18 Aralık'a kadar devam edecek olan Dünya Kupası'na Süper Lig'den en çok oyuncu gönderen takım konumunda bulunan Galatasaray, kazandığı paralarla dikkatleri üzerine çekti.

YAKLAŞIK 233 BİN DOLAR

Grup maçları oynanırken 5 oyuncusu turnuvada bulunan sarı-kırmızılılar paraları cebine koydu. FIFA, verilen paraların, oyuncunun son 2 sezonda forma giydiği takımlara bölünmesini istedi. Bu olayın ardından sarı-kırmızılılar yaklaşık 233 bin doları cebine koydu.

GOL YA DA ASİST YAPMASI ÖNEMLİ DEĞİL

FIFA'nın yaptığı ödemelerde, oyuncunun gol ya da asist yapmasının bir önemi bulunmuyor. Turnuvada yer alan oyuncuların takımına her gün ödeme yapan FIFA, kulüpleri liglere verilen arada rahatlatıyor.

