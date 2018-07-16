Dünya Kupası finalinde tribünlerde yer alan Ankaragücü bayrağı dikkat çekti!

2018 Dünya Kupası finalinde Fransa ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Bu müsabaka devam ederken dünyanın gözünün burada olduğu günde ilginç bir an yaşandı.

Karşılaşmada 1-1 eşitlik sürerken Fransa, penaltı kazandı. Topun başına geçen Antoine Griezman golünü atarak takımını yeniden öne geçirdi.

Maçın hakemi Nestor Pitana penaltı kararını verirken VAR sistemine başvurdu. Bu dakikalarda Hırvatistan kale arkasında tribünlerde yer alan bayraklar ekranlara yansıdı.

Hırvatistan'ın kale arkasında Ankaragücü takımının bayrağı olması dikkatlerden kaçmazken, sosyal medyada da çok paylaşıldı.

İşte ekrana yansıyan o an...

Müsabaka 4-2 Fransa'nın üstünlüğü ile sona erdi. Dünya Kupası Fransa'nın oldu.

