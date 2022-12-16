Dünya Kupası finaline 72 saatten az bir zaman kala Fransa'da deve gribi şoku! Upamecano, Rabiot, Coman...

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda finalin adı belli olurken, 18 Aralık Pazar günü oynanacak dev finalde Messi'li Arjantin ile Mbappe'li Fransa karşı karşıya gelecek.

Tüm dünyanın izleyeceği dev final öncesi iki ekipte çalışmalarını sürdürürken, hesaplarını mutlak galibiyet üzerine kurmuş durumda. Arjantin'in yarı final mücadelesinde karşılaştığı Hırvatistan maçında zaman zaman baldırını tuttuğu gözlenen Messi'nin bu durumu final öncesi büyük bir korku yaratırken, Fransa gelen haber karşılaşmaya kısa bir süre kala şok etkisi yarattı.

UPAMECANO VE RABIOT'UN ARDINDAN...

AS'ta yer alan habere göre Pazar günü oynanacak olan dev final öncesi Fransa Milli Takımı'nda da hastalık şoku yaşanıyor. Fransa'da daha önce hastalanan Upamecano ve Rabiot'tan sonra son olarak Kingsley Coman da benzer belirtileri gösterdi.

Upamecano ve Rabiot'un rahatsızlıkları nedeniyle Fas karşısında oynayabilecek durumda olmamasının ardından Coman'ın da hastalanması takım içerisinde endişe yarattı. Şu anda salgının yayılmaması için uğraş verilirken, küçük çaplı karantinaya geçilmiş durumda.

DEVE GRİBİ ŞÜPHESİ

Hastalığın sebebi şu anda net olarak bilinmezken Fransa sağlık heyeti deve gribinden şüpheleniyor. Ancak Katar'ın sıcak ikliminden dolayı stadyumlarda kullanılan havalandırma sistemlerinin de hastalığa neden olabileceği tartışılıyor.

TARİHİ FİNAL

Tarihte ilk kez Kasım-Aralık ayları arasında düzenlenen Dünya Kupası’nda herkes tarafından merakla beklenen final sonunda netleşti. Fransa ile Arjantin, 18 Aralık Pazar akşamı Lusail Stadı’nda TSİ 18.00’da karşılaşacak.

