Dünya Kupası geldi çattı! Açılış maçı bugün saat kaçta? İşte karşılaşma takvimi

Futbol dünyasının en büyük ve en prestijli organizasyonu olan FIFA Dünya Kupası'nda beklenen an geldi çattı. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliğinde tam 48 takımın katılımıyla düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası macerası, bugün oynanacak tarihi açılış karşılaşmasıyla resmen başlıyor.
Futbol tutkunları, turnuvanın ilk maçını kaçırmamak için yayın bilgilerini ve muhtemel kadroları araştırmaya başladı. İşte açılış maçına dair tüm detaylar...
2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış mücadelesinde ev sahibi ülkelerden Meksika, Güney Afrika'yı konuk edecek. Tüm dünyanın gözünün çevrileceği bu kritik açılış karşılaşması, 11 Haziran 2026 Perşembe (Bugün) Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.
Dev turnuvanın ilk maçını ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler için yayıncı kuruluş da belli oldu. Meksika - Güney Afrika maçı, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.
Kuzey Amerika kıtasının üç büyük ülkesinde 19 Temmuz'a kadar tam anlamıyla futbol rüzgarları estirecek olan organizasyonda, A Milli Takımımızın sahne alacağı tarih de merakla bekleniyor. Ay-yıldızlı ekibimiz, gruptaki ilk maçında 14 Haziran Pazar günü Avustralya karşısında galibiyet arayacak.
14 Haziran
07.00 Avustralya-Türkiye
20 Haziran
07.00 Türkiye-Paraguay
26 Haziran
05.00 Türkiye- ABD
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