Dünya Kupası geldi çattı! Açılış maçı bugün saat kaçta? İşte karşılaşma takvimi

Futbol dünyasının en büyük ve en prestijli organizasyonu olan FIFA Dünya Kupası'nda beklenen an geldi çattı. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliğinde tam 48 takımın katılımıyla düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası macerası, bugün oynanacak tarihi açılış karşılaşmasıyla resmen başlıyor.

Futbol tutkunları, turnuvanın ilk maçını kaçırmamak için yayın bilgilerini ve muhtemel kadroları araştırmaya başladı. İşte açılış maçına dair tüm detaylar...

MEKSİKA - GÜNEY AFRİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış mücadelesinde ev sahibi ülkelerden Meksika, Güney Afrika'yı konuk edecek. Tüm dünyanın gözünün çevrileceği bu kritik açılış karşılaşması, 11 Haziran 2026 Perşembe (Bugün) Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

AÇILIŞ MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Dev turnuvanın ilk maçını ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler için yayıncı kuruluş da belli oldu. Meksika - Güney Afrika maçı, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

BİZİM ÇOCUKLAR SAHAYA NE ZAMAN ÇIKIYOR?

Kuzey Amerika kıtasının üç büyük ülkesinde 19 Temmuz'a kadar tam anlamıyla futbol rüzgarları estirecek olan organizasyonda, A Milli Takımımızın sahne alacağı tarih de merakla bekleniyor. Ay-yıldızlı ekibimiz, gruptaki ilk maçında 14 Haziran Pazar günü Avustralya karşısında galibiyet arayacak.

A MİLLİ TAKIM DÜNYA KUPASI MAÇ FİKSTÜRÜ 2026

14 Haziran

07.00 Avustralya-Türkiye

20 Haziran

07.00 Türkiye-Paraguay

26 Haziran

05.00 Türkiye- ABD