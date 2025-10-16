Dünya Kupası için ilk etapta bir milyondan fazla bilet satıldı

FIFA'nın açıklamasına göre ilk etapta geçen ay kurayla ön satışa sunulan bir milyondan fazla bilet, 212 ülkeden futbolseverler tarafından alıcı buldu.

Ön satışta en fazla bileti, ev sahibi ülkelerin taraftarları aldı. ABD, Kanada ve Meksika'nın ardından İngiltere, Almanya, Brezilya, İspanya, Kolombiya, Arjantin ve Fransa, en çok bilet satın alınan ülkeler oldu.

Kupa için ikinci etap bilet satışları ise 27 Ekim'de başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FIFA Başkanı Gianni Infantino, "2026'ya doğru yolculuğumuzda heyecan verici bir adım. Dünya çapında milli takımlar Dünya Kupası'nda yer almak için yarışırken bu kadar çok taraftarın Kuzey Amerika'daki bu önemli etkinliğe katılmak istemesi beni çok heyecanlandırıyor. Bugün, ön satış kurasının ardından bir milyondan fazla biletin satışını kutluyoruz. Bu inanılmaz bir ilgi. Kanada, Meksika ve ABD'deki coşkulu ev sahiplerimizin öncülüğünde, şimdiden 200'den fazla ülke ve bölgede taraftarlar bilet satın aldı." ifadelerini kullandı.

Şu ana kadar 28 ülkenin yer almayı garantilediği 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.