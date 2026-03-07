SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Tff 1. Lig

İsmet Taşdemir: "Hakem doğru bir maç yönetmedi"

Ankara Keçiörengücü maçından puansız ayrılan Özbelsan Sivasspor’da Teknik Direktör İsmet Taşdemir, "Biz genel olarak rotasyonlarımızı çok doğru yaptık. Hakeme değinmeyeceğim ama bence doğru bir maç yönetmedi" dedi.

İsmet Taşdemir: "Hakem doğru bir maç yönetmedi"

Trendyol 1. Lig’in 29. haftasında Özbelsan Sivasspor, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü’ne 1-0 mağlup oldu.

"BENCE DOĞRU BİR MAÇ YÖNETTİ..."

İsmet Taşdemir: "Hakem doğru bir maç yönetmedi" 1

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Özbelsan Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Bizim için kritik bir maçtı. Eşik maçıydı bence ama istediğimiz skoru alamadık. İlk yarı biraz dengeliydi maç ama rakip daha iyiydi. İkinci yarı üstünlük bizdeydi. Maalesef istediğimiz sonucu alamadık. 9 hafta kaldı. Neler getirecek neler götürecek hep beraber göreceğiz. Biz çalıştıklarımızın da bir kısmını sahada gördük. İkinci yarı sahada olmayan tek şey goldü. Biz genel olarak rotasyonlarımızı çok doğru yaptık. Hakeme değinmeyeceğim ama bence doğru bir maç yönetmedi" diye konuştu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Herkes bu geceyi konuşacak! Beşiktaş taraftarından rekor denemesiHerkes bu geceyi konuşacak! Beşiktaş taraftarından rekor denemesi
Vedat Muriqi durdurulamıyor! La Liga’da gok krallığına koşuyorVedat Muriqi durdurulamıyor! La Liga’da gok krallığına koşuyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Sivasspor Keçiörengücü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail, İran'ı tam 80 uçakla vurdu

İsrail, İran'ı tam 80 uçakla vurdu

İran'dan çarpıcı iddia: "Uçak gemisine füze saldırısı düzenlendi"

İran'dan çarpıcı iddia: "Uçak gemisine füze saldırısı düzenlendi"

F.Bahçe'de bir şok daha! Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı

F.Bahçe'de bir şok daha! Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı

'Ölümüm duyulacak' dediği söylenmişti! Son hali ortaya çıktı

'Ölümüm duyulacak' dediği söylenmişti! Son hali ortaya çıktı

Vergi kaçakçılığında o sektör birinci oldu!

Vergi kaçakçılığında o sektör birinci oldu!

Cezayı duyan koştu! 140 bin TL'lik plaka kuyruğu

Cezayı duyan koştu! 140 bin TL'lik plaka kuyruğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.