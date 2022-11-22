Dünya Kupası maçları 2022 hangi kanalda, ne zaman oynanıyor? Dünya Kupası maçları nereden canlı izlenir? Tüm fikstür

Bu sene gerçekleşen 2022 Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. TRT 1 kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanan Dünya Kupası maçlarında heyecan tüm hızıyla devam ederken turnuvaya olan ilgiyi ise yıldız futbolcular artırıyor. 2022 yılından sonra Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo gibi dünya yıldızlarının yaş itibariyle futbolu bırakma kararı almaları kaçınılmaz olabilir. Bu nedenle futbol efsanelerini Dünya Kupası arenasında son kez izleyebiliriz. Peki, 2022 Dünya Kupası fikstürü nasıl?

Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nda geçtiğimiz günlerde belirli maçlar oynandı. Henüz grup aşamaları oynanan turnuvada ilerleyen günlerde gruptan çıkanlar eleme maçları oynayacak. 2022 Dünya Kupası finali ise 18 Aralık’ta Lusail Iconic Stadyumu’nda oynanacak. İşte herkesin aradığı ve merakla beklenen *2022 Dünya Kupası maçlarının fikstürü!

20 Kasım:

Katar 0-2 Ekvador

21 Kasım:

İngiltere 6-2 iran

Senegal 0-2 Hollanda

Amerika Birleşik Devletleri 1-1 Galler

22 Kasım:

Arjantin 1-2 Suudi Arabistan

Danimarka – Tunus 16:00

Meksika – Polonya 19:00

Fransa – Avustralya 22:00

23 Kasım:

Fas – Hırvatistan 13:00

Almanya – Japonya 16:00

İspanya – Kosta Rika 19:00

Belçika – Kanada 22:00

24 Kasım:

İsviçre – Kamerun 13:00

Uruguay – Güney Kore 16:00

Portekiz – Gana 19:00

Brezilya – Sırbistan 22:00

25 Kasım:

Galler - İran 13:00

Katar – Senegal 16:00

Hollanda – Ekvador 19:00

İngiltere – Amerika Birleşik Devletleri 22:00

26 Kasım:

Tunus – Avustralya 13:00

Polonya - Suudi Arabistan 16:00

Fransa – Danimarka 19:00

Arjantin – Meksika 22:00

27 Kasım:

Japonya - Kosta Rika 13:00

Belçika – Fas 16:00

Hırvatistan – Kanada 19:00

İspanya – Almanya 22:00

28 Kasım:

Kamerun – Sırbistan 13:00

Güney Kore – Gana 16:00

Brezilya – İsviçre 19:00

Portekiz – Uruguay 22:00

29 Kasım:

Hollanda – Katar 18:00

Ekvador – Senegal 18:00

Galler – İngiltere 22:00

İran – Amerika Birleşik Devletleri 22:00

30 Kasım:

Tunus – Fransa 18:00

Avustralya – Danimarka 18:00

Polonya – Arjantin 22:00

Suudi Arabistan – Meksika 22:00

1 Aralık:

Hırvatistan – Belçika 18:00

Kanada – Fas 18:00

Japonya – İspanya 22:00

Kosta Rika – Almanya 22:00

2 Aralık:

Güney Kore – Portekiz 18:00

Gana – Uruguay 18:00

Kamerun – Brezilya 22:00

Sırbistan – İsviçre 22:00

