SPOR

Dünya Kupası'na gitti, dolandırıldı

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 18.06.2018 20:19 | Son Güncelleme

Rusya’da düzenlenen Dünya kupası organizasyonunda ilginç bir dolandırıcılık yaşandı.

Dünya Kupası'na gitti, dolandırıldı

2 Brezilyalı takip ettikleri 1 Brezilya vatandaşıyla iletişim kurdu. Telefonla aradıkları diğer Brezilyalıyı otelin bulunduğu caddeye çağırdı.

Caddeye inen Brezilyalıdan pasaportunu isteyen şahıslar, polis olduklarını söyleyerek diğer Brezilya vatandaştan bin 400 dolar talep etti. Parayı vermezse sınır dışı edileceğini söyleyen dolandırıcılar, Brezilyalı taraftardan parayı aldıktan sonra caddeden uzaklaştı.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan mağdur Brezilyalı, Rus polisine ihbarda bulundu. Rus polisi yaptığı araştırma sonucunda ikisi de 37 yaşında olan diğer Brezilyalıları gözaltına aldı. Dolandırıcı Brezilyalılar hakkında soruşturma başlatıldı.


PARTNERAlişan kendi başına dert açıyorAlişan kendi başına dert açıyor
FIFA'dan Meksika Futbol Federasyonu’na davaFIFA'dan Meksika Futbol Federasyonu’na dava
Belçika geç açıldıBelçika geç açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FIFA 2018 Dünya Kupası Rusya

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Muharrem İnce'den AK Parti mitingine katılan Tansu Çiller'le ilgili açıklaması

Son dakika! Muharrem İnce'den AK Parti mitingine katılan Tansu Çiller'le ilgili açıklaması

Muharrem İnce'den Kahramanmaraş mitinginde cuma namazı gafı

Muharrem İnce'den Kahramanmaraş mitinginde cuma namazı gafı

Fenerbahçe, Aykut Kocaman ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe, Aykut Kocaman ile yollarını ayırdı

Galatasaray UEFA'dan kabul mektubu aldığını açıkladı!

Galatasaray UEFA'dan kabul mektubu aldığını açıkladı!

Spor Toto Süper Lig'de biten transferler!

Spor Toto Süper Lig'de biten transferler!

Kellen Winslow, 4 kadına tecavüz suçlamasıyla gözaltında!

Kellen Winslow, 4 kadına tecavüz suçlamasıyla gözaltında!

Puan Durumu & Fikstür
A B C D E F G H
Takım
O
G
B
M
Av.
P
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Karısı izin vermeyince Dünya Kupası'na o değil maketi gitti

Karısı izin vermeyince Dünya Kupası'na o değil maketi gitti

Dünya Kupası'na gitti, dolandırıldı

Dünya Kupası'na gitti, dolandırıldı

FIFA'dan Meksika Futbol Federasyonu’na dava

FIFA'dan Meksika Futbol Federasyonu’na dava

Belçika geç açıldı

Belçika geç açıldı

Ali Polat: Bazı futbolcular, Mesut ve İlkay'ı takımda istemiyor

Ali Polat: Bazı futbolcular, Mesut ve İlkay'ı takımda istemiyor

İsveç, ben de 'var'ım dedi

İsveç, ben de 'var'ım dedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.