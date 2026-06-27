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Dünya Kupası'na veda eden A Milli Futbol Takımı yurda döndü

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan çıkamayan A Milli Futbol Takımı, Türkiye'ye döndü.

Dünya Kupası'na veda eden A Milli Futbol Takımı yurda döndü
Cevdet Berker İşleyen

Dünya Kupası D Grubu'nda yer alan ay-yıldızlı ekip, üçüncü ve son maçında ABD'yi 3-2 yendiği müsabakanın ardından Los Angeles'ten hareket eden özel uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Genel Havacılık Terminali'nden çıkan A Milli Takım kafilesinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu da yer aldı. A Milli Takım, güvenlik önlemleri eşliğinde havalimanından ayrıldı.

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