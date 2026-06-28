Dünya Kupası'na veda eden İskoçya'da Steve Clarke dönemi sona erdi!

2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan çıkamayan İskoçya'da teknik direktör Steve Clarke görevinden ayrıldığını açıkladı. Deneyimli çalıştırıcı, oyuncularına veda ederken duygusal ifadeler kullandı.

İSTİFA KARARINI AÇIKLADI

2026 FIFA Dünya Kupası'nda yoluna grup aşamasında nokta koyan İskoçya Milli Takımı'nda teknik direktör Steve Clarke görevinden istifa etti. Yaklaşık yedi yıldır milli takımın başında bulunan tecrübeli teknik adam, turnuva sonrası yaptığı açıklamayla görevini bıraktığını duyurdu.

OYUNCULARINA DUYGUSAL VEDA

Clarke, veda mesajında futbolcularına özel bir parantez açarak, "Bu ayrılığın en zor yanı oyuncularımdan ayrılmak. 2019'dan bu yana yaşadığımız tüm güzel anıları onlarla birlikte biriktirdik. Onların teknik direktörü olmak benim için büyük bir onurdu." ifadelerini kullandı.

DÜNYA KUPASI'NDA HAYAL KIRIKLIĞI

İskoçya, 28 yıl aradan sonra katıldığı Dünya Kupası'nda C Grubu'nu 3 puanla üçüncü sırada tamamladı. Son 32 Turu için en iyi üçüncüler sıralamasını umutla bekleyen ekip, Hırvatistan'ın Gana'yı 2-1 mağlup etmesinin ardından turnuvaya veda etti. Bu sonucun ardından Steve Clarke da görevini bırakma kararı aldı.