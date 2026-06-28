Shomurodov'dan Dünya Kupası'na damga vuran gol! xG değeri yok denecek kadar azdı

Rams Başakşehir'in golcüsü Eldor Shomurodov, 2026 Dünya Kupası'nda attığı klas golle Özbekistan'ı öne geçirdi. Gol beklentisi yalnızca 0.01 olan vuruş geceye damga vururken, DR Kongo'nun beraberlik golü ise faul gerekçesiyle VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

SHOMURODOV PERDEYİ AÇTI

⚽ Özbekistan, Eldor Shomurodov'un enfes aşırtma vuruşuyla golü buldu! 1-0. pic.twitter.com/T2Fb6MEtXf — TRT Spor (@trtspor) June 27, 2026

K Grubu'nda oynanan Demokratik Kongo - Özbekistan karşılaşmasına hızlı başlayan Özbekistan, 9. dakikada Eldor Shomurodov'un şık golüyle 1-0 öne geçti. Rams Başakşehir forması giyen deneyimli golcü, düşük gol ihtimali bulunan pozisyonda klasını konuşturarak fileleri havalandırdı.

0.01 GOL BEKLENTİSİYLE AĞLARI SARSTI

İstatistiklere göre Shomurodov'un golünde gol beklentisi (xG) yalnızca 0.01 olarak ölçüldü. Buna rağmen Özbek yıldızın aşırtma vuruşu, Dünya Kupası'nın en dikkat çekici gollerinden biri olarak öne çıktı.

DR KONGO'NUN GOLÜ VAR'A TAKILDI

Demokratik Kongo'nun beraberlik golü 'VAR' incelemesinin ardından iptal edildi. 👇 pic.twitter.com/QeDM8SiAjQ — TRT Spor (@trtspor) June 27, 2026

Golden sonra baskısını artıran Demokratik Kongo, 17. dakikada eşitliği sağladı. Ancak hakem, VAR incelemesinin ardından pozisyon öncesinde faul tespit ederek golü iptal etti ve Özbekistan üstünlüğünü korudu.