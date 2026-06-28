SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Medipol Başakşehir

Shomurodov'dan Dünya Kupası'na damga vuran gol! xG değeri yok denecek kadar azdı

Dünya Kupası son hafta maçında Özbekistan, Rams Başakşehirli Eldor Shomurodov'un xG değeri sadece 0.01 olan harika golüyle Demokratik Kongo karşısında öne geçti.

Shomurodov'dan Dünya Kupası'na damga vuran gol! xG değeri yok denecek kadar azdı
Burak Kavuncu
Eldor Shomurodov

Eldor Shomurodov

ÖZB Özbekistan
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Medipol Başakşehir
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Rams Başakşehir'in golcüsü Eldor Shomurodov, 2026 Dünya Kupası'nda attığı klas golle Özbekistan'ı öne geçirdi. Gol beklentisi yalnızca 0.01 olan vuruş geceye damga vururken, DR Kongo'nun beraberlik golü ise faul gerekçesiyle VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

SHOMURODOV PERDEYİ AÇTI

K Grubu'nda oynanan Demokratik Kongo - Özbekistan karşılaşmasına hızlı başlayan Özbekistan, 9. dakikada Eldor Shomurodov'un şık golüyle 1-0 öne geçti. Rams Başakşehir forması giyen deneyimli golcü, düşük gol ihtimali bulunan pozisyonda klasını konuşturarak fileleri havalandırdı.

0.01 GOL BEKLENTİSİYLE AĞLARI SARSTI

Shomurodov dan Dünya Kupası na damga vuran gol! xG değeri yok denecek kadar azdı 1

İstatistiklere göre Shomurodov'un golünde gol beklentisi (xG) yalnızca 0.01 olarak ölçüldü. Buna rağmen Özbek yıldızın aşırtma vuruşu, Dünya Kupası'nın en dikkat çekici gollerinden biri olarak öne çıktı.

DR KONGO'NUN GOLÜ VAR'A TAKILDI

Golden sonra baskısını artıran Demokratik Kongo, 17. dakikada eşitliği sağladı. Ancak hakem, VAR incelemesinin ardından pozisyon öncesinde faul tespit ederek golü iptal etti ve Özbekistan üstünlüğünü korudu.

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Harry Kane rekorun yeni sahibi! Dünya Kupası'nda tarih yazdıHarry Kane rekorun yeni sahibi! Dünya Kupası'nda tarih yazdı
CANLI | Kolombiya - Portekiz maç anlatımı! CANLI | Kolombiya - Portekiz maç anlatımı!
Anahtar Kelimeler:
Kongo Demokratik Cumhuriyeti Özbekistan medipol başakşehir Eldor Shomurodov 2026 Dünya Kupası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan ABD üslerine misilleme! “Pişman olacaklar”

İran'dan ABD üslerine misilleme! “Pişman olacaklar”

CHP'den 86 vekil ile 74 il başkanı bize katılacak

CHP'den 86 vekil ile 74 il başkanı bize katılacak

Menüyü kurye ifşa etti! Ferdi Kadıoğlu'nun otele verdiği sipariş olay oldu

Menüyü kurye ifşa etti! Ferdi Kadıoğlu'nun otele verdiği sipariş olay oldu

Son anlarını anlattı: 'Kalbi yorulmuştu' Dikkat çeken vasiyet açıklaması

Son anlarını anlattı: 'Kalbi yorulmuştu' Dikkat çeken vasiyet açıklaması

Araç sahipleri dikkat! Düzenleme tamamlandı: Serbest hale geldi

Araç sahipleri dikkat! Düzenleme tamamlandı: Serbest hale geldi

Bir ülke daha Euro'ya geçiyor! Tarih belli oldu

Bir ülke daha Euro'ya geçiyor! Tarih belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.