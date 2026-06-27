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Kadir İnanır'ın yeğeni son anlarını anlattı: 'Kalbi yorulmuştu' Dikkat çeken vasiyet açıklaması

Türk sinemasında canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan usta oyuncu Kadir İnanır, zatürreye bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle 77 yaşında hayatını kaybetti. Kadir İnanır'ın yeğeni usta oyuncunun son anlarını anlattı.

Kadir İnanır'ın yeğeni son anlarını anlattı: 'Kalbi yorulmuştu' Dikkat çeken vasiyet açıklaması
Öznur Yaslı İkier

14 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım sürecinin ardından entübe edilen Kadir İnanır'dan acı haber geldi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen usta oyuncu kurtarılamadı. İnanır, 77 yaşında hayatını kaybetti.

İnanır'ın tedavi gördüğü hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Hüsnü Görgen şu bilgileri verdi: ''İleri evre akciğer kanseri ile mücadele eden Kadir İnanır 13.05.2026 tarihinden itibaren kanserin yarattığı solunum sıkıntısı ve pnömoni nedeniyle hastanemizde tedavi görüyordu. Solunum yetmezliğinin derinleşmesi üzerine 14.05.2026 tarihinde yoğun bakıma alındı. Akut böbrek yetmezliği ve ileri evre akciğer kanserine bağlı solunum yetmezliği nedeniyle durumu ağır seyreden Kadir İnanır, dün (26.06.2026) çoklu organ yetmezliği nedeniyle saat 18:05'de hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyoruz.''

Kadir İnanır ın yeğeni son anlarını anlattı: Kalbi yorulmuştu Dikkat çeken vasiyet açıklaması 1

'HERKES DUA ETTİ'

Vefatının ardından oyuncu olan yeğeni Levent İnanır, hastane önünde basın mensuplarına açıklamada bulundu. Levent İnanır, dayısının çok sevildiğini ve herkesin baş sağlığı için kendilerini aradığını belirterek, "Ona, tanıdığı tanımadığı herkes dua etti. Bu süreçte film çekmek için Diyarbakır'da, Bingöl'de bulundum. İnanın sokakta yürüyemedim. Onun bu kadar sevildiğini bilmiyordum." dedi.

''ÜST ÜSTE 8 YILDA ÇOK SIKINTILAR YAŞADI''

Dayısının hastalığına karşı çok direndiğini aktaran Levent İnanır, "Canlı şahidiyim. Doktorlar da sağ olsun. Üst üste 8 yılda çok sıkıntılar yaşadı. Bu kadar dayanabildi. En son entübe sürecinden önce görüştük. Çok iyiydi ama direniyordu. Hatta espri yaptı ama çok yorulmuş, çok yıpranmıştı. Mekanı cennet olsun." diye konuştu.

Muhabirlerin 'Vasiyeti var mıydı?' sorusuna ise Levent İnanır 'Özel bir isteği yoktu biz ona yakışır şekilde uğurlayacağız. ' diye yanıt verdi.

Kadir İnanır ın yeğeni son anlarını anlattı: Kalbi yorulmuştu Dikkat çeken vasiyet açıklaması 2

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Merhum sanatçının sosyal medya hesabından paylaşılan bilgilere göre, 28 Haziran pazar günü saat 13.00'te Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde anma töreni düzenlenecek. Törenin ardından, ikindi namazını müteakip Levent Barbaros Hayrettin Camii’nde cenaze namazı kılınacak.

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Anahtar Kelimeler:
Kadir İnanır
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