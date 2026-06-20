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Dünya Kupası'na veda eden Milli Takım'da kriz! Tribünlerden tepki geldi

2026 Dünya Kupası'na hayal kırıklığıyla veda eden A Milli Takımımızda, Paraguay yenilgisi sonrası sinirler iyice gerildi. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte tribünlerden yükselen şiddetli protestolara, milli bir futbolcumuzun verdiği beklenmedik tepki geceye damga vurdu ve sosyal medyayı adeta ayağa kaldırdı. Olayın perde arkası haberimizde...

Dünya Kupası'na veda eden Milli Takım'da kriz! Tribünlerden tepki geldi
Emre Şen

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası'na büyük umutlarla giden A Milli Futbol Takımımız, D Grubu'ndaki son maçında Paraguay'a 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Organizasyonu tek bir gol dahi atamadan tamamlayan Ay-Yıldızlı ekipte, maç sonu yaşanan gerginlikler saha içinin önüne geçti.

TRİBÜNLERDEN BÜYÜK TEPKİ

Karşılaşma boyunca takımın ortaya koyduğu etkisiz futbol ve alınan mağlubiyet, tribünleri dolduran Türk taraftarların sabrını taşırdı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte stadyumda büyük bir uğultu ve protesto sesleri yükseldi. Dünya Kupası hasretinin yine hüsranla sonuçlanması ve takımın gol yollarındaki kısırlığı nedeniyle öfkelenen taraftarlar, futbolcuları ve teknik heyeti yoğun bir şekilde ıslıkladı.

Dünya Kupası na veda eden Milli Takım da kriz! Tribünlerden tepki geldi 1

BARIŞ ALPER YILMAZ'DAN OLAY HAREKET

Tribünlerden yükselen bu şiddetli protestolar sırasında sahanın içinde dikkat çeken bir an yaşandı. Taraftarın yoğun tepkisi sürerken, milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın tribünlere dönerek protestolara alkışla karşılık vermesi kameralara yansıdı.

Genç oyuncunun taraftarın ıslıklı tepkisine kinayeli bir şekilde alkış tutarak yanıt vermesi, stadyumdaki gerilimi daha da tırmandırırken, bu görüntüler kısa süre içerisinde sosyal medyanın en çok konuşulan gündem maddesi haline geldi. Birçok futbolsever, böylesine kötü bir turnuva performansının ardından Barış Alper'in taraftara verdiği bu reaksiyonu sert bir dille eleştirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye dünya kupası milli takım
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