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Dünya Kupası'nda acı olay! Vefat haberini canlı yayında aldı

Demokratik Kongo Cumhuriyeti Teknik Direktörü Sebastien Desabre, son 32 turu maçına çıktıkları 2026 FIFA Dünya Kupası'nda babasının vefat haberiyle sarsıldı.

Dünya Kupası'nda acı olay! Vefat haberini canlı yayında aldı
Emre Şen

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 1-0 öne geçtiği son 32 turu maçında İngiltere'ye 2-1 yenilerek turnuvaya veda ederken, aynı gün teknik direktör Desabre'nin babası hayatını kaybetti.

VEFAT HABERİNİ BASIN TOPLANTISINDA ALDI

Milli takım basın sorumlusu, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında, "Teknik direktörümüzün babasını kaybettiğini üzülerek bildiriyoruz. En içten taziyelerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Fransız teknik adam, bu cümlelerin ardından basın toplantısından üzgün bir şekilde ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kongo Demokratik Cumhuriyeti dünya kupası
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