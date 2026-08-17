Galatasaray'da transferde gaza basıyor... Sörloth sürprizi!

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk’un raporu doğrultusunda forvet hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların transfer gündemine bu kez Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth’un geldiği iddia edildi.

Edinilen bilgilere göre Galatasaray yönetimi, Norveçli golcünün menajeriyle görüşme gerçekleştirdi. Sörloth’un da sarı-kırmızılı takıma transfer fikrine sıcak baktığı belirtildi.

SÖRLOTH’UN BEKLENTİSİ 10-12 MİLYON EURO

Transfer görüşmelerinde Sörloth cephesinin Galatasaray’dan yıllık 10-12 milyon Euro seviyesinde bir talepte bulunduğu öne sürüldü. Norveçli forvetin bu isteğinin transferin en önemli detaylarından biri olduğu ifade edildi.

Galatasaray yönetiminin ise oyuncunun Atletico Madrid’deki geleceği netleşmeden transfer konusunda somut bir adım atmayı düşünmediği kaydedildi.

ATLETİCO MADRİD 40 MİLYON EURO İSTİYOR

Öte yandan İspanyol kulübünün Sörloth için yaklaşık 40 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği belirtildi. Bu rakamın Galatasaray açısından transferde ciddi bir engel oluşturabileceği değerlendiriliyor.

Sarı-kırmızılı yönetimin, Atletico Madrid’in Norveçli golcünün geleceğiyle ilgili vereceği kararı beklediği ve şartların oluşması halinde transfer için harekete geçebileceği öğrenildi.

GALATASARAY’DA SÖRLOTH BEKLEYİŞİ

Galatasaray cephesinde şu aşamada Sörloth transferi için resmi bir teklif bulunmazken, taraflar arasındaki temasların sürdüğü belirtiliyor. Atletico Madrid’in kararı ve bonservis beklentisinin transferin geleceğini belirlemesi bekleniyor.

Sarı-kırmızılıların forvet arayışında Sörloth ismi önümüzdeki günlerde daha da fazla gündeme gelebilir.