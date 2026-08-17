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Amedspor-Erzurumspor maçı öncesi provokasyon girişimi! Polis hemen müdahale etti

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Devrim Karadağ

Süper Lig'in yeni takımlarından Amedspor ve Erzurumspor, sezonun ilk haftasında karşı karşıya geldi. Amedspor 3-0'lık galibiyetin ardından ligin ilk haftasında liderlik koltuğuna oturdu. Diyarbakır'daki mücadelenin öncesine ise yaşanan gerilim damga vurdu. Erzurumspor taraftarlarını taşıyan deplasman otobüsü, bir şahsın sözlü tacizine ve provokasyon girişimine maruz kaldı. Güzergah üzerinde geniş güvenlik önlemi alan polis, gerginliğe anında müdahale ederek olayların büyümesini engelledi.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında ligin yeni takımlarından Amedspor ve Erzurumspor karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadyumunda oynanan mücadele, ev sahibi takımın 3-0'lık galibiyetiyle sona erdi. Amedspor'un gollerini 53. ve 61. dakikalarda Dia Saba, 70. dakikada ise Gökhan Gül kaydetti

Amedspor-Erzurumspor maçı öncesi provokasyon girişimi! Polis hemen müdahale etti 1

İLK HAFTADA LİDERLİK KOLTUĞUNA OTURDU

Bu sonuçla Amedspor sezona 3 puanla başlarken ilk haftayı Süper Lig'de lider olarak kapattı.

Amedspor-Erzurumspor maçı öncesi provokasyon girişimi! Polis hemen müdahale etti 2

Maçtan önce yaşanan bir gerilim ise sosyal medyada gündem oldu.

POLİS HEMEN MÜDAHALE ETTİ

Diyarbakır deplasmanına giden mavi-beyazlı taraftarları taşıyan otobüsün geçişi sırasında yaşanan provokasyon girişiminde, güvenlik önlemi alan çevik kuvvet ve polis ekipleri devreye girdi.

Amedspor-Erzurumspor maçı öncesi provokasyon girişimi! Polis hemen müdahale etti 3

Otobüse ve taraftarlara yönelik tacizde bulunan şahsa hızlıca müdahale eden ekipler, kafilenin güvenli şekilde yoluna devam etmesini sağladı.

Amedspor-Erzurumspor maçı öncesi provokasyon girişimi! Polis hemen müdahale etti 4

BEŞTEPE'DE VERİLEN "KARDEŞLİK VE SAĞDUYU" MESAJLARI HATIRLATILDI

Yaşanan münferit gerginlik, geçtiğimiz günlerde kulüp temsilcilerinin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yaptığı kritik ziyareti yeniden akıllara getirdi. Amedspor, Erzurumspor ve Çorum FK kulüp başkanları ile yöneticileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etmiş; görüşmede Türk futbolunda kardeşlik, dostluk ve centilmenlik ikliminin korunmasına yönelik güçlü mesajlar verilmişti.

Amedspor-Erzurumspor maçı öncesi provokasyon girişimi! Polis hemen müdahale etti 5

Sahadaki rekabetin tribünlere ve sokaklara sağduyuyla yansıması gerektiği vurgulanırken, yetkililer taraftarları provokasyonlara karşı dikkatli olmaya çağırmıştı.

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Süper Lig Diyarbakır amedspor erzurumspor
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