Amedspor-Erzurumspor maçı öncesi provokasyon girişimi! Polis hemen müdahale etti

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında ligin yeni takımlarından Amedspor ve Erzurumspor karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadyumunda oynanan mücadele, ev sahibi takımın 3-0'lık galibiyetiyle sona erdi. Amedspor'un gollerini 53. ve 61. dakikalarda Dia Saba, 70. dakikada ise Gökhan Gül kaydetti

İLK HAFTADA LİDERLİK KOLTUĞUNA OTURDU

Bu sonuçla Amedspor sezona 3 puanla başlarken ilk haftayı Süper Lig'de lider olarak kapattı.

Maçtan önce yaşanan bir gerilim ise sosyal medyada gündem oldu.

POLİS HEMEN MÜDAHALE ETTİ

Diyarbakır deplasmanına giden mavi-beyazlı taraftarları taşıyan otobüsün geçişi sırasında yaşanan provokasyon girişiminde, güvenlik önlemi alan çevik kuvvet ve polis ekipleri devreye girdi.

Otobüse ve taraftarlara yönelik tacizde bulunan şahsa hızlıca müdahale eden ekipler, kafilenin güvenli şekilde yoluna devam etmesini sağladı.

BEŞTEPE'DE VERİLEN "KARDEŞLİK VE SAĞDUYU" MESAJLARI HATIRLATILDI

Yaşanan münferit gerginlik, geçtiğimiz günlerde kulüp temsilcilerinin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yaptığı kritik ziyareti yeniden akıllara getirdi. Amedspor, Erzurumspor ve Çorum FK kulüp başkanları ile yöneticileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etmiş; görüşmede Türk futbolunda kardeşlik, dostluk ve centilmenlik ikliminin korunmasına yönelik güçlü mesajlar verilmişti.

Sahadaki rekabetin tribünlere ve sokaklara sağduyuyla yansıması gerektiği vurgulanırken, yetkililer taraftarları provokasyonlara karşı dikkatli olmaya çağırmıştı.