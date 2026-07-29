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Trabzonspor'dan bir takviye daha! Rene Mitongo resmen bordo-mavili

Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililer, genç futbolcu Rene Mitongo ile 4+1 yıllık sözleşme imzalarken, oyuncunun bonservisi de belli oldu.

Trabzonspor'dan bir takviye daha! Rene Mitongo resmen bordo-mavili
Burak Kavuncu

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden Trabzonspor, bir transferi daha resmiyete kavuşturdu. Bordo-mavili kulüp, Rene Mitongo'nun kadroya katıldığını açıklarken transferin mali detaylarını da kamuoyuyla paylaştı.

4+1 YILLIK SÖZLEŞME

Trabzonspor dan bir takviye daha! Rene Mitongo resmen bordo-mavili 1

Karadeniz ekibi, 3 milyon euro bonservis bedelini üç taksit halinde ödeyecek. Ayrıca sonraki satıştan elde edilecek karın yüzde 15'i eski kulübüne verilecek. Genç futbolcu ile 4+1 yıllık sözleşme imzalanırken, yıllık 675 bin euro maaş alacağı belirtildi.

"HEDEFİM AVRUPA'NIN DEVLERİ"

Trabzonspor dan bir takviye daha! Rene Mitongo resmen bordo-mavili 2

İmzanın ardından açıklamalarda bulunan Rene Mitongo, Trabzonspor'u tercih etme nedenini şu sözlerle anlattı:

"Trabzonspor'a gelişimde en büyük sebep, genç oyuncuların burada gelişerek Avrupa'nın büyük kulüplerine transfer olmaları. Bunun en güzel örneği Felipe Augusto. Kendini geliştirdi. Ben de aynı yolu izlemek istiyorum."

Mitongo, transfer öncesinde eski Trabzonsporlu Luis Pedro Cavanda ile görüştüğünü de belirterek, "Takımla ilgili bana çok güzel şeyler söyledi. Onu tanıyordum ve fikirlerini aldım." ifadelerini kullandı.

TRANSFER SAYISI 10'U BULDU

Trabzonspor dan bir takviye daha! Rene Mitongo resmen bordo-mavili 3

Rene Mitongo'nun gelişiyle birlikte Trabzonspor'un yaz transfer dönemindeki takviye sayısı 10'a yükseldi. Bordo-mavililer daha önce Aral Şimşir, Ernest Muçi, Noah Saviolo, Sidny Lopes Cabral, Cenk Özkacar, Melih Kabasakal, Ruslan Malinovsky, Metehan Mimaroğlu, Samet Akaydın ve Thierry Karadeniz'i kadrosuna katmıştı. Yönetimin, transfer çalışmalarını sürdüreceği öğrenildi.

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transfer Trabzonspor
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