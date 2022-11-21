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Dünya Kupası'nda bugün hangi maçlar var? Dünya Kupası 21 Kasım 2022 maçları ve canlı yayın bilgileri!

21.11.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kupası'nda bugün hangi maçların olduğu sporseverler tarafından merak konusu oldu. Dün, Katar ile Ekvador arasında oynanan maçta galip gelen takım 2-0 üstünlükle Ekvador oldu. Heyecan bu gün de hızını arttırarak sürecek. Peki, Dünya Kupası'nda bugün hangi maçlar var? Dünya Kupası 21 Kasım 2022 maçları ve canlı yayın bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Dünya Kupası'nda bugün hangi maçlar var? Dünya Kupası 21 Kasım 2022 maçları ve canlı yayın bilgileri!

Dünya Kupası'nda bugün hangi maçların oynanacağı merak edildi. Dünya Kupası açılış maçında Katar ile Ekvador karşı karşıya geldi. Ekvador, Katar'ı Enner Valencia'nın 16. dakikada attığı penaltı ile 31. dakikada attığı golle devirdi. Bugün Dünya Kupası kapsamında 21 Ekim'de oynanacak ilk maç İngiltere ve İran arasında Halife Stadyumu'nda oynanacak. İşte bugünkü Dünya Kupası maçları...

2022 Dünya Kupası

DÜNYA KUPASI'NDA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

2022 Dünya Kupası'nda bugün (21 Ekim 2022 Pazartesi) oynanacak maçlar ve saatleri şu şekilde:

16.00: İngiltere – İran (Halife Stadyumu)

19.00: Senegal – Hollanda (Al Thumama Stadyumu)

22.00: ABD – Galler (Ahmed bin Ali Stadyumu)

dünya kupası

DÜNYA KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Dünya Kupası maçları TRT 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

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