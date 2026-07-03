Dünya Kupası'nda büyük skandal! Mısır Milli Takımı ile Amerikan polisi birbirine girdi

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Avustralya ile oynayacağı kritik karşılaşma için ABD'nin Dallas şehrinde kampa giren Mısır Milli Takımı, otelde yaşanan şoke edici bir krizle gündeme oturdu. Saha içindeki mücadeleye odaklanmaya çalışan kafile, Amerikan polisinin sert müdahalesiyle sarsıldı.

FOTOĞRAF ÇEKİMİNDE TANSİYON BİRDEN YÜKSELDİ

Olayın fitili, takımın kamp yaptığı otelin lobisinde Mısırlı yıldız futbolcu Trezeguet ile fotoğraf çektirmek isteyen küçük bir taraftarın etrafında ateşlendi.

İddialara ve kameralara yansıyan görüntülere göre; Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hossam Hassan'ın kardeşi ve takımın menajeri olan İbrahim Hassan, çocuğun yanına gitmek ve duruma eşlik etmek istedi. Ancak Hassan, bölgede güvenlik önlemi alan Amerikan polisi tarafından son derece sert ve agresif bir şekilde durduruldu.

POLİS KELEPÇEYE DAVRANDI, ORTALIK KARIŞTI

İbrahim Hassan'ın polisin bu orantısız müdahalesine tepki göstermesiyle birlikte oteldeki tansiyon bir anda tavan yaptı. Mısır Milli Takımı kafilesindeki diğer yetkililerin de araya girmesiyle polis ve takım idarecileri arasında şiddetli bir arbede yaşandı.

Olay anına ait ve sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, bir polis memurunun elini beline götürerek kelepçesini çıkarmaya hazırlandığı anlar dikkat çekti. Bu hareket krizin boyutunu daha da büyütürken, araya girenlerin çabasıyla olayların daha vahim bir noktaya ulaşması güçlükle engellendi.

KRİZ SONRASI ANLAMLI DAVET

Yaşanan bu çirkin gerginliğin ardından sakinliğini korumaya çalışan Menajer İbrahim Hassan, olayın merkezindeki küçük taraftar için anlamlı bir adım attı. Yaptığı resmi açıklamada çocuğun babasına seslenen Hassan, Mısır Milli Takımı'nın idari ekibiyle iletişime geçmelerini isteyerek o çocuğu son 32 turundaki Avustralya-Mısır karşılaşmasına özel misafir olarak davet ettiklerini duyurdu.