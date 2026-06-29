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Dünya Kupası'nda inanılmaz olay: 'Bakanım' deyip stada girdi

2026 Dünya Kupası'nda Hırvatistan-Gana maçı öncesi stadyum girişinde ilginç anlar yaşandı. Şarkıcı Mladen Grdovic ve ekibinin güvenlikleri iki cümleyle ikna ederek içeri girdiği iddiası gündem oldu. Olayın detayları dikkat çekti denildi.

Dünya Kupası'nda inanılmaz olay: 'Bakanım' deyip stada girdi
Cevdet Berker İşleyen

2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasında Hırvatistan ile Gana karşılaşması öncesi Toronto’daki stadyumda ilginç anlar yaşandı. Taraftarlar arasında bulunan Hırvat şarkıcı Mladen Grdovic ve ekibinin stadyuma biletsiz şekilde girdiği ortaya çıktı.

"HIRVATİSTAN BAKANI..."

Dünya Kupası nda inanılmaz olay: Bakanım deyip stada girdi 1

Hırvat basınına göre ekip, güvenlik noktasında görevli personeli yalnızca iki cümleyle ikna ederek otopark yönüne ilerledi. Direksiyon başındaki kişinin “Hırvatistan Bakanı. Hadi sür, teşekkürler.” sözlerini kullandığı aktarıldı.

STADA GİRDİ, KUTLAMA YAPTI

Dünya Kupası nda inanılmaz olay: Bakanım deyip stada girdi 2

Görevlilerin polis çağırmasına rağmen ekip geri adım atmadı ve araç stadyum alanına yönlendirildi. Polis ise gülümseyerek doğru güzergâhı tarif etti. Karşılaşmanın 2-1 Hırvatistan lehine bitmesinin ardından Mladen Grdovic tribündeki taraftarlarla birlikte kutlamaya katıldı.

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Gana Hırvatistan son dakika dünya kupası milli takım
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