Dünya Kupası'nda İran dramı! Maç sonu gözyaşları: Kaçan penaltı, direk, uzatmada VAR kabusu...

2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nun son hafta mücadelesinde Mısır ile İran kozlarını paylaştı. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlanırken, uzatma dakikalarında yaşanan gelişmeler İran cephesinde büyük hayal kırıklığı yarattı.

TAREMİ'NİN KAFA VURUŞU DİREĞE TAKILDI

İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan İran, galibiyet golüne çok yaklaştı. Dakikalar 90'ı gösterirken kullanılan kornerde Mehdi Taremi'nin ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşunda top direğe çarparak oyun alanının dışına çıktı. İran, bu pozisyonda öne geçme fırsatını değerlendiremedi.

VAR KARARI SEVİNCİ YARIDA BIRAKTI

İran, uzatma dakikalarının üçüncü dakikasında ağları havalandırmayı başardı. Ezatolahi'nin kullandığı serbest vuruşta kaleci Shobeir topu uzaklaştıramayınca oluşan karambolde Taremi'nin dokunmak istediği top savunmadan sekerek Khalilzadeh'in önünde kaldı. Deneyimli oyuncu çaprazdan yaptığı vuruşla fileleri buldu.

Gol sonrası büyük sevinç yaşayan İranlı futbolcular ve taraftarlar, VAR incelemesinin ardından gelen ofsayt kararıyla büyük üzüntü yaşadı. Hakem, inceleme sonrasında golü iptal etti.

İRAN GÖZÜNÜ DİĞER GRUPLARA ÇEVİRDİ

Karşılaşmanın 1-1 sona ermesiyle Mısır, grubunu 5 puanla ikinci sırada tamamlayarak adını bir üst tura yazdırdı. İran ise üç maç sonunda topladığı 3 puanla üçüncü sırada yer aldı. İran'ın turnuvadaki kaderi, diğer gruplarda üçüncü sırayı alacak takımların puan ve averaj durumuna göre netlik kazanacak.