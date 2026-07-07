Galatasaray'a Singo'dan müjdeli haber geldi! İşte sahalara dönüş tarihi

Dünya Kupası'nda Fildişi Sahili Milli Takımı formasıyla mücadele ederken sakatlık yaşayan Singo'nun sağlık durumuna ilişkin beklenen gelişme yaşandı. Galatasaray'ın yakından takip ettiği başarılı savunmacının sahalara dönüş takvimi netleşirken, yaşadığı sakatlığın ciddi bir risk oluşturmadığı öğrenildi.

AYNI SAKATLIK DEĞİL

Sarı-kırmızılı kulüpte sağlık ekibi tarafından düzenli olarak takip edilen Singo'nun son sakatlığının, daha önce yaşadığı sağlık problemiyle ilişkili olmadığı belirtildi. Bu gelişme, hem teknik heyet hem de yönetim cephesinde olumlu karşılandı.

DÖNÜŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Tedavi süreci planlandığı şekilde ilerleyen 25 yaşındaki savunmacının yaklaşık iki hafta içerisinde yeniden saha çalışmalarına başlaması bekleniyor. Singo'nun yeni sezon hazırlıklarına takımla birlikte sorunsuz şekilde katılması ve kısa sürede fiziksel olarak hazır hale gelmesi hedefleniyor.

TALİPLERİ BEKLEMEDE

Galatasaray yönetimi, başarılı stoper için 40 milyon Euro seviyesinde teklifler almayı bekliyordu. Ancak Dünya Kupası'nda yaşadığı sakatlığın ardından olası transfer temasları şimdilik ertelendi. Sarı-kırmızılılar, Singo'nun sağlığına tamamen kavuşmasının ardından performansını yeniden ortaya koyarak piyasa değerini korumasını amaçlıyor.