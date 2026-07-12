Dünya Kupası'nda kimsenin yapamadığını yine Messi başardı!

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin, İsviçre karşısında maça hızlı başladı. Mücadelenin 10. dakikasında Lionel Messi'nin ortasını iyi değerlendiren Alexis Mac Allister, yaptığı kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi.

MESSI'DEN TARİHİ ASİST

Arjantin golü erken buldu! Messi’nin ortasında Mac Allister kafasıyla topu ağlarla buluşturdu! ⚽ pic.twitter.com/hPqUp5htiv — TRT Spor (@trtspor) July 12, 2026

Bu golün asistini yapan Lionel Messi, Dünya Kupası tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Arjantinli süper yıldız, organizasyon tarihinde 10 asiste ulaşan ilk futbolcu olmayı başardı.

HER ASİST FARKLI İSİME

Opta'nın 1966'dan bu yana tuttuğu detaylı verilere göre Messi, yaptığı 10 asistin tamamında farklı takım arkadaşlarını golle buluşturdu. Bu istatistik, Arjantinli yıldızın oyun kurucu kimliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

ELEME TURLARININ ZİRVESİNDE

Lionel Messi, eleme turlarındaki üretkenliğiyle de yeni bir rekora ulaştı. Arjantinli yıldız, Dünya Kupası eleme aşamalarında çıktığı 14 maçta 7 gol ve 8 asist üreterek toplam 15 gole doğrudan katkı sağladı ve bu alanda organizasyon tarihinin en başarılı oyuncusu konumuna yükseldi.