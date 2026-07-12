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Dünya Kupası'nda kimsenin yapamadığını yine Messi başardı!

Arjantin'in İsviçre karşısında öne geçtiği maçta Lionel Messi, yaptığı asistle Dünya Kupası tarihine geçti. Arjantinli yıldız, turnuva tarihinde 10 asiste ulaşan ilk futbolcu olurken, eleme turlarındaki gol katkısında da zirveye yerleşti.

Dünya Kupası'nda kimsenin yapamadığını yine Messi başardı!
Burak Kavuncu

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin, İsviçre karşısında maça hızlı başladı. Mücadelenin 10. dakikasında Lionel Messi'nin ortasını iyi değerlendiren Alexis Mac Allister, yaptığı kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi.

MESSI'DEN TARİHİ ASİST

Bu golün asistini yapan Lionel Messi, Dünya Kupası tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Arjantinli süper yıldız, organizasyon tarihinde 10 asiste ulaşan ilk futbolcu olmayı başardı.

HER ASİST FARKLI İSİME

Dünya Kupası nda kimsenin yapamadığını yine Messi başardı! 1

Opta'nın 1966'dan bu yana tuttuğu detaylı verilere göre Messi, yaptığı 10 asistin tamamında farklı takım arkadaşlarını golle buluşturdu. Bu istatistik, Arjantinli yıldızın oyun kurucu kimliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

ELEME TURLARININ ZİRVESİNDE

Dünya Kupası nda kimsenin yapamadığını yine Messi başardı! 2

Lionel Messi, eleme turlarındaki üretkenliğiyle de yeni bir rekora ulaştı. Arjantinli yıldız, Dünya Kupası eleme aşamalarında çıktığı 14 maçta 7 gol ve 8 asist üreterek toplam 15 gole doğrudan katkı sağladı ve bu alanda organizasyon tarihinin en başarılı oyuncusu konumuna yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
Arjantin İsviçre Lionel Messi 2026 Dünya Kupası
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