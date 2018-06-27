Dünya Kupası'nda play - off turunda kullanılacak top tanıtıldı

FIFA’nın resmi futbol topu sponsoru Adidas tarafından resmi hesabından tanıtılan top, 2014’te Brezilya’da düzenlenen Dünya Kupası'nda kullanılan topun geliştirilmiş halini alıyor. Teknolojik olarak geliştirilen futbol topu, içerisinde bulunan çip ile futbol severler topun tüm hareketlerini telefon uygulamasından takip edebilecek. Diğer taraftan futbol topunda Rusya’nın bayrak renklerinde bulunan mavi renk yoğun olarak kullanıldı. Üzerinde kullanılan renk ve tasarımın ise maç sırasında gerginliğin alınması için tasarlandığı vurgulandı.
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