Galatasaray'da sportif direktörlük için sürpriz isim! Gomis dönüyor

Galatasaray'da sportif direktörlük görevi için eski golcü Bafetimbi Gomis'in adı gündeme geldi. Gazeteci Ali Naci Küçük'ün haberine göre, sarı-kırmızılı kulüpte Fransız futbolcunun yeni bir görev üstlenmesi ihtimali konuşuluyor.

GALATASARAY'DA SPORTİF DİREKTÖRLÜK İÇİN GOMİS İDDİASI

Ali Naci Küçük'ün aktardığı bilgilere göre, Galatasaray'da sportif direktörlük görevi için öne çıkan isimlerden biri Bafetimbi Gomis oldu. Fransız eski futbolcunun, kulüpte farklı bir görev üstlenebileceği konuşuluyor.

Henüz resmiyet kazanmayan iddia, Galatasaray'da yeni dönemde oluşturulması planlanan yapılanmaya ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.

GOMİS, GALATASARAY'DA İZ BIRAKTI

40 yaşındaki Bafetimbi Gomis, Galatasaray formasıyla iki farklı dönemde görev yaptı. Fransız golcü, 2017-2018 ve 2022-2023 sezonlarında sarı-kırmızılı takımın kadrosunda yer aldı.

Galatasaray kariyerinde toplam 86 maça çıkan Gomis, 51 gol ve 9 asistlik katkı sağladı. Attığı gollerle taraftarın hafızasında yer edinen deneyimli isim, kulüpte bu kez saha dışında bir görevle gündeme geldi.