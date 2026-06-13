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Dünya Kupası'nda yeni kural ilk kez uygulandı! Tarihe geçen an

2026 FIFA Dünya Kupası'nda ABD ile Paraguay arasında oynanan karşılaşma, futbol tarihine geçecek bir VAR müdahalesine sahne oldu.

Dünya Kupası'nda yeni kural ilk kez uygulandı! Tarihe geçen an
Burak Kavuncu

2026 Dünya Kupası'nda futbol kuralları adına tarihi bir an yaşandı. Paraguaylı Miguel Almiron'un kendini yere atarak kazandığı faul, VAR incelemesinin ardından iptal edilirken sarı kart bu kez rakibine değil, aldatmaya yönelik hareket yapan oyuncuya çıktı.

HAKEM İLK KARARINDA REAM'I CEZALANDIRDI

Mücadelenin bir bölümünde Paraguay'ın yıldız ismi Miguel Almirón, rakibiyle girdiği pozisyonun ardından yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi pozisyonu faul olarak değerlendirirken, ABD savunmacısı Tim Ream'a sarı kart gösterdi.

VAR DEVREYE GİRDİ

Dünya Kupası nda yeni kural ilk kez uygulandı! Tarihe geçen an 1

Pozisyonun ardından Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi başlatıldı. Görüntüleri yeniden izleyen hakem, ilk kararını değiştirdi ve ortada faul olmadığına hükmetti.

Yapılan incelemede Almiron'un rakibinin müdahalesi olmadan kendini yere bıraktığı tespit edildi.

TARİHE GEÇEN KARAR

Dünya Kupası nda yeni kural ilk kez uygulandı! Tarihe geçen an 2

VAR incelemesinin ardından Tim Ream'a gösterilen sarı kart iptal edilirken, aldatmaya yönelik hareket yaptığı gerekçesiyle sarı kart bu kez Miguel Almiron'a çıktı.

Böylece futbol oyun kurallarında yapılan ve "yanlış oyuncuya kart gösterilmesi durumunda VAR'ın müdahale edebilmesine" imkan tanıyan düzenleme, Dünya Kupası tarihinde ilk kez uygulanmış oldu.

FUTBOLDA YENİ DÖNEMİN İLK ÖRNEĞİ

Dünya Kupası nda yeni kural ilk kez uygulandı! Tarihe geçen an 3

Karar, hakemlik açısından turnuvanın en dikkat çekici anlarından biri olarak kayıtlara geçti. Yeni VAR uygulamasının ilk kez devreye girmesi, futbol kamuoyunda da geniş yankı uyandırdı. Özellikle aldatmaya yönelik hareketlerin önüne geçilmesi adına atılan bu adım, hakem kararlarında teknolojinin etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

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Anahtar Kelimeler:
Paraguay VAR abd
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