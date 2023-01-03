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Dünya Kupası'nda yıldızı parladı, Jorge Jesus 'Mutlaka alalım' dedi! Jawad El Yamiq, Fenerbahçe'ye...

03.01.2023 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de mutlak şampiyonluk parolasıyla yoluna devam eden ve bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un talebi sonrasında Adana Demirspor'dan Samet Akaydın ile prensip anlaşmasına varılmıştı. Savunmaya bir takviye daha planlayan sarı - lacivertlilerin gündemine Dünya Kupası'nın sürpriz ekibi Fas ile müthiş bir performans gösteren Jawad El Yamiq geldi. İşte detaylar...

Dünya Kupası'nda yıldızı parladı, Jorge Jesus 'Mutlaka alalım' dedi! Jawad El Yamiq, Fenerbahçe'ye...

Transfer haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacağı maçı kazanarak Galatasaray ile oynayacağı derbiye moralli çıkmanın hesaplarını yaparken, bir yandan da transferle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda savunma takviyesi yapacak olan sarı - lacivertlilerde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

SAMET AKAYDIN VE BİR SÜRPRİZ DAHA

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Stoper bölgesine Adana Demirspor forması giyen ve gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselen Samet Akaydın'ı transfer etmek için hem kulüp hem de oyuncuyla söz kesen Fenerbahçe'de gündeme sürpriz bir isim daha geldi.

FAS İLE ŞOV YAPMIŞTI

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Fransız basınının haberine göre; sarı - lacivertliler, Dünya Kupası'nın başarılı takımlarından Fas ile ortaya koyduğu oyun beğeni toplayan Jawad El Yamiq'i kadrosuna katmak istiyor.

JESUS İZLEDİ, BEĞENDİ

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Oyuncuyu izleyen ve listeye yazan Jorge Jesus'un bu transferi çok istediği iddia edildi.

SÖZLEŞMESİ 2024'TE BİTECEK

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Güncel piyasa değeri 1.2 milyon euro olarak gösterilen Yamiq'in sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

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