Dünya Kupası'nda yıldızı parladı, Jorge Jesus 'Mutlaka alalım' dedi! Jawad El Yamiq, Fenerbahçe'ye...

Transfer haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacağı maçı kazanarak Galatasaray ile oynayacağı derbiye moralli çıkmanın hesaplarını yaparken, bir yandan da transferle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda savunma takviyesi yapacak olan sarı - lacivertlilerde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

SAMET AKAYDIN VE BİR SÜRPRİZ DAHA

Stoper bölgesine Adana Demirspor forması giyen ve gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselen Samet Akaydın'ı transfer etmek için hem kulüp hem de oyuncuyla söz kesen Fenerbahçe'de gündeme sürpriz bir isim daha geldi.

FAS İLE ŞOV YAPMIŞTI

Fransız basınının haberine göre; sarı - lacivertliler, Dünya Kupası'nın başarılı takımlarından Fas ile ortaya koyduğu oyun beğeni toplayan Jawad El Yamiq'i kadrosuna katmak istiyor.

JESUS İZLEDİ, BEĞENDİ

Oyuncuyu izleyen ve listeye yazan Jorge Jesus'un bu transferi çok istediği iddia edildi.

SÖZLEŞMESİ 2024'TE BİTECEK

Güncel piyasa değeri 1.2 milyon euro olarak gösterilen Yamiq'in sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

